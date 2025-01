Decla.fr : moins de 20 minutes pour déclarer vos revenus locatifs

Depuis 2017, decla.fr facilite les démarches fiscales des propriétaires en location meublée (LMNP/LMP) et des SCI. Avec une interface intuitive, des tarifs compétitifs et une assistance dédiée, la plateforme séduit plus de 75 000 utilisateurs.

Une solution innovante pour les déclarations fiscales

Decla.fr propose un service en ligne qui simplifie la des revenus locatifs. En trois étapes, les utilisateurs peuvent remplir leur déclaration et la télétransmettre directement aux impôts. Cette approche réduit la complexité administrative et le besoin de recourir à un expert-comptable. Le processus est conçu pour être rapide et efficace. Selon les données de la plateforme, une déclaration moyenne prend environ 16 minutes. Cette rapidité permet aux propriétaires de gagner du temps et de se concentrer sur la gestion de leurs biens.

Des tarifs compétitifs et une assistance humaine

L’un des atouts majeurs de decla.fr réside dans ses tarifs. Pour les loueurs en meublé non professionnels (LMNP), le service est proposé à 219 euros par an. Ce tarif est nettement inférieur à celui des services d’experts-comptables traditionnels, qui peuvent dépasser 600 euros. De plus, la plateforme offre une assistance humaine disponible 7 jours sur 7, de 7h à 23h. Les utilisateurs peuvent ainsi obtenir des réponses précises à leurs questions, sans recourir à une intelligence artificielle. Cette disponibilité renforce la confiance des clients et assure un accompagnement personnalisé.

Une croissance significative et des perspectives d’avenir

Depuis sa création, decla.fr a connu une croissance notable. Avec plus de 75 000 utilisateurs inscrits et près de 30 000 déclarations récurrentes par an, la plateforme s’impose comme une référence dans le domaine de la déclaration fiscale en ligne. Cette expansion témoigne de la confiance accordée par les propriétaires et les investisseurs immobiliers. Grâce à cette solution accessible, rapide et économique, decla.fr répond aux besoins d’un public en quête de simplicité et d’efficacité.

