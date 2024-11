Disney forme une nouvelle équipe IA ! Que va-t-elle nous créer ?

Disney vient de lancer une nouvelle équipe entièrement dédiée à l’intelligence artificielle (IA) à la réalité étendue (XR). L’Office of Technology Enablement est là pour révolutionner notre expérience Disney. Imaginez des parcs à thème en réalité virtuelle, des personnages IA qui répondent comme de vrais amis et des films… où l’immersion n’a plus de limite. Oui, Disney mise gros, et nous sommes aux premières loges pour découvrir ce que le géant du film nous réserve !

Disney a toujours été à la pointe de l’innovation, mais cette fois, l’entreprise souhaite mettre en place une équipe dédiée à l’IA et à la XR. Baptisée Office of Technology Enablement, cette unité spéciale a pour mission de coordonner l’adoption et l’intégration de ces technologies dans tous les secteurs de Disney. Ce n’est pas juste une petite cellule puisqu’elle prévoit d’atteindre environ 100 employés pour mener cette transformation. Si l’on en croit les ambitions affichées, Disney est prêt à créer des expériences toujours plus immersives et futuristes, pour le plus grand plaisir des fans de tous âges.

Une nouvelle équipe d’IA signée Disney

L’Office of Technology Enablement, a donc pour mission de nous plonger encore plus profondément dans l’IA et la XR. Alors qu’on pouvait s’attendre à ce que Disney se concentre uniquement sur les films et les parcs, l’entreprise embrasse pleinement le potentiel de ces technologies.

Comme l’a rapporté Reuters le 1er novembre, cette initiative vise à « explorer les opportunités passionnantes et gérer les risques » liés aux nouvelles technologies. Et c’est Alan Bergman, le co-président de Disney Entertainment, qui met le ton. Pour lui, l’IA et la XR vont transformer la manière dont nous interagissons avec le monde numérique. Et Disney veut être à l’avant-garde de cette révolution.

Qui est à la tête de cette nouvelle équipe IA ? Jamie Voris, un expert de la technologie qui a fait ses preuves d’abord dans la National Football League, puis chez Disney depuis 2010. Cet homme-là a dirigé le développement de l’application pour l’Apple Vision Pro. Donc autant dire qu’il en connaît un rayon sur l’intégration de la technologie dans le quotidien.

Ainsi, Voris va rendre des comptes directement à Alan Bergman, ce qui montre bien l’importance de ce nouveau bureau pour Disney. L’objectif est de faire passer l’équipe IA de l’Office of Technology Enablement à environ 100 employés dans les années à venir.

Pourquoi créer l’Office of Technology Enablement ?

En fait, Disney travaille déjà sur des projets impliquant l’IA et la XR. Comme The Mandalorian et son célèbre plateau numérique The Volume, sous l’Unreal Engine. Mais avec cette équipe IA, ils vont pouvoir soutenir et coordonner les efforts de toutes les unités de l’entreprise. Ainsi, chacun pourra avancer dans la même direction. « Il s’agit d’apporter davantage de concentration, d’alignement et de rapidité à ces efforts », précise un porte-parole de Disney.

« Le rythme et la portée des avancées en matière d’IA et de XR sont considérables et continueront d’avoir un impact sur les expériences des consommateurs, les efforts créatifs et notre activité dans les années à venir », déclare Bergman.

C’est motivant de voir une entreprise comme Disney s’engager à utiliser ces technologies de manière responsable. Non seulement pour améliorer l’expérience des spectateurs, mais aussi pour innover de façon éthique. Ils veulent être « une force positive dans l’élaboration d’une utilisation responsable et de meilleures pratiques ». Je pense que cet alignement est très important.

