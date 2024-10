Dragon Ball: Sparking! Zero : 3 millions de copies vendues en un éclair !

Le retour tant attendu de Dragon Ball: Sparking! Zero a captivé l’attention du public, avec plus de trois-millions d’exemplaires écoulés en une seule journée. Après plus de 15 ans d’absence, la franchise signe un retour triomphal.

Dès sa sortie, le jeu a rencontré un immense succès. Bien que Spike Chunsoft et Bandai Namco n’aient pas encore commenté officiellement ces résultats, il est clair que les attentes ont été largement surpassées. À titre de comparaison, Tekken 8, un autre titre majeur de Bandai Namco, avait atteint deux millions de ventes en un mois. Il est donc possible que ce nouveau jeu dépasse ce chiffre dans les semaines à venir.

Grâce à la puissance de l’Unreal Engine 5, ce nouveau jeu propose des graphismes époustouflants, fidèles à l’esthétique de l’animation originale. Avec un impressionnant roster de 182 personnages jouables dès le lancement et l’annonce de nombreux DLC à venir, les joueurs peuvent s’immerger dans des combats dynamiques et captivants.

Le mode « Bataille d’épisodes » couvre l’intégralité de la saga, de l’arc des Saiyans jusqu’à Dragon Ball Super. Il offre une expérience narrative complète. En outre, le mode « Tournoi mondial » permet aux fans de se mesurer les uns aux autres en ligne dans des compétitions frénétiques et intenses.

Une réception critique positive

Le jeu n’a pas seulement conquis les fans, mais également les critiques. Avec un score de 82 % sur OpenCritic, Dragon Ball: Sparking! Zero a su séduire 83 % des critiques, malgré quelques légers problèmes de caméra et de combat. « C’est un jeu flashy et amusant, comme les fans de la série le méritent », souligne un critique qui a attribué au jeu la note de 3,5/5.

Bien que ce jeu ne soit pas une suite directe de Budokai Tenkaichi 3, il réussit à capturer l’essence de cette série classique. La critique de GameRant (8/10) affirme que le jeu fait honneur à l’univers créé par Akira Toriyama, malgré certaines lacunes. L’accent mis sur le gameplay, la présentation et la progression a véritablement renforcé l’expérience de jeu.

Dragon Ball continue de briller dans le monde du jeu vidéo

Ces dernières années, l’univers Dragon Ball a vu le succès de plusieurs jeux. Dragon Ball FighterZ, un jeu de combat développé par Arc System Works, a séduit les fans en 3 contre 3, tandis que le RPG Dragon Ball: Kakarot a vendu plus de huit-millions d’exemplaires dans le monde. Ces succès soulignent l’incroyable longévité et la popularité de la franchise.

Avec Dragon Ball: Sparking! Zero, la saga continue d’évoluer en offrant aux joueurs une expérience immersive et fidèle à l’univers de l’anime. Si ces premières 24 heures sont un indicateur, le jeu pourrait bien marquer l’histoire du gaming.

