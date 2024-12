Dream Machine devient 800% plus rapide ! L’IA crée des vidéos à la vitesse de l’éclair

Plus rapide, plus accessible, et maintenant avec une IA nommée Photon, Dream Machine de Luma AI repousse encore les limites de la créativité. Préparez-vous donc à découvrir un outil qui révolutionne la création visuelle et qui promet de vous faire gagner un temps fou.

Vous en rêviez ? Luma AI l’a fait. Leur plateforme Dream Machine a déjà conquis des millions d’utilisateurs devient plus rapide. Alors, la startup repousse les frontières de l’IA générative en lançant Photon. Ainsi, ce nouveau modèle transforme vos idées en images ou vidéos de qualité, et cela 800 % plus rapidement que ses prédécesseurs. Et ce n’est pas tout. Luma AI présente aussi un système d’abonnement adapté à tous, pour rendre cette technologie encore plus abordable.

Dream Machine fait un bond de la vidéo à l’image

Depuis son lancement le 12 juin 2024, Dream Machine a explosé avec plus de 25 millions d’utilisateurs. Et ce jour-ci, avec Photon, Luma AI étend donc son territoire au-delà de la vidéo. La startup propose des outils pour générer des images encore plus précises et stylées.

« Nous formons la prochaine génération d’intelligence qui va bien au-delà des modèles linguistiques et qui est riche en contexte et très visuelle… Nous construisons Dream Machine sur la base de cette intelligence créative comme un nouveau type d’espace permettant aux gens d’exprimer leurs idées dans un support fluide d’image, de vidéo et de langage » a affirmé le PDG de Luma AI, Amit Jain.

Photon utilise l’architecture Universal Transformer qui dévore vos prompts en langage naturel pour sortir des œuvres dignes de musées. C’est rapide, c’est fluide, et en plus celui-ci s’adapte à vos goûts comme un assistant personnel de la créativité.

Par ailleurs, Photon est une réponse directe aux géants comme OpenAI, Google DeepMind ou Meta. Avec des fonctionnalités qui vont du rendu de texte de pointe aux styles personnalisés, Luma AI prouve qu’ils méritent une place dans la cour des grands.

Des tarifs pour tous les créateurs

Bien sûr, il fallait s’y attendre, car tout cela, ce n’est pas gratuit. Mais Luma AI a été futée avec ses abonnements. Vous avez donc 9,99 $/mois pour les amateurs, 29,99 $/mois pour les explorateurs. Il y a également 99,99 $/mois pour les professionnels et une offre entreprise pour les grandes équipes.

Honnêtement, pour ce que Photon offre, c’est pas mal. Et puis, comparé aux autres gros noms comme OpenAI ou Stability AI, cela reste un deal raisonnable.

Powered by Luma Photon—the most creative, intelligent and fast image AI model. Designed to empower creatives, designers, and visual thinkers everywhere to create stunning visuals—from directing cinematic stories to reimagining product ideas. pic.twitter.com/vR0MYaXhne November 25, 2024

Et je ne vous ai pas parlé de l’API Photon Image. Luma ne se contente pas de garder ses outils sur son propre site. Ainsi, avec cette API, les développeurs peuvent intégrer la puissance de Photon directement dans leurs applis.

Et la cerise sur le gâteau ? La confidentialité des données. Luma AI assure que toutes les entrées et sorties restent privées et ne seront pas utilisées pour former les modèles. Je trouve que c’est un bon point dans un monde où la vie privée est une monnaie rare.

Alors, à votre avis, Photon pourrait-il révolutionner vos projets créatifs ? Dites-nous comment vous utiliseriez cette technologie dans les commentaires !

