Eclipse lunaire : au fait, pourquoi la lune était rouge ?

Lors de l’éclipse lunaire du 7 septembre 2025, la Lune pleine a glissé dans l’ombre terrestre et a pris une couleur rouge intense.

La Lune, parfaitement alignée avec le Soleil et la Terre, a plongé dans l’ombre de notre planète. Cet instant rare a transformé son éclat argenté en une lueur rouge, presque incandescente. Le spectacle céleste a pu être observé surtout depuis l’Afrique, l’Europe, l’Asie et l’Océanie. En France métropolitaine, l’éclipse s’est laissée entrevoir au lever de la lune, vers 20 heures. À La Réunion, l’astre s’est dévoilé dans toute sa beauté écarlate.

L’alignement parfait des astres

Une éclipse lunaire survient lorsque le Soleil, la Terre et la Lune s’alignent dans cet ordre précis. Et la lune en pleine phase. Dans ce ballet, la Terre projette son ombre sur l’astre nocturne.

Le 7 septembre, notre satellite a d’abord pénétré dans la pénombre terrestre à 17 h 28, heure française. Son éclat s’est alors légèrement atténué, sans véritable changement de couleur.

À 18 h 30, elle est entrée dans l’ombre profonde, ouvrant la phase partielle de l’éclipse. Peu à peu, un voile sombre a recouvert sa surface, comme si la nuit s’y déposait.

Le sommet de l’événement a eu lieu à 20 h 11, lorsque la totalité a débuté. La Lune, entièrement immergée dans l’ombre de la Terre, a perdu son éclat blanc pour se draper d’un rouge orangé.

Cette métamorphose naît de la lumière solaire filtrée et réfractée par l’atmosphère terrestre, qui offre à la lune son éclat rouge de mystère.

La diffusion Rayleigh

Lors de l’éclipse, les rayons du soleil, en contournant la Terre, traversent son atmosphère avant d’atteindre la Lune. Cette enveloppe gazeuse agit comme un filtre. Elle disperse les longueurs d’onde courtes, bleu et violet, et laisse passer surtout les ondes longues, rouges et orangées.

Ce phénomène, appelé diffusion Rayleigh, colore aussi nos couchers de soleil en rouge. Depuis la surface lunaire, un observateur verrait la Terre cerclée d’un anneau incandescent, formé par l’ensemble des levers et couchers de soleil qui se produisent simultanément autour du globe.

La totalité a duré environ 82 minutes, l’une des plus longues observées depuis plusieurs années. La nuance exacte de la lune rouge dépend toujours des conditions atmosphériques terrestres.

Pollution, poussières volcaniques ou nuages accentuent son obscurité et lui donnent une teinte plus sombre. En Afrique de l’Est, l’éclat de la lune a pris une nuance plus orangée, sculptée par la poussière saharienne.

Lune de sang, mystification

L’éclipse lunaire se contemple aisément à l’œil nu, sous un ciel dégagé et depuis un emplacement dégagé. En France, la Lune est apparue déjà éclipsée à l’horizon vers 19 h 30-20 h, avec la fin de la totalité vers 21 h 33. Saturne, proche de l’astre ce soir-là, a ajouté un point lumineux à proximité, intensifiant la scène céleste.

Après la totalité, la Lune commence à sortir de l’ombre, reprenant progressivement son éclat blanc lors de l’éclipse partielle inverse. À 22 h 55, elle quitte entièrement l’ombre, et à 23 h 57, la pénombre s’efface, restituant la pleine lune habituelle.

Depuis toujours, la Lune de sang porte une charge symbolique et mythique. Les cultures anciennes y voyaient présages, dragons dévorant l’astre ou signes divins.

Depuis, la science éclaire le phénomène sans enlever sa magie. L’éclipse du 7 septembre appartient au saros, cycle de 18 ans où des éclipses similaires se répètent. La précédente totale visible en Europe date de 2022, la prochaine partielle est prévue pour mars 2026.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.