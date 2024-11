Enorme panne de Reddit : mais que s’est-il passé, au juste ?

En l’espace de 48 heures, Reddit a subi deux interruptions majeures, suscitant frustration et interrogations parmi ses millions d’utilisateurs. Explications.

Les 20 et 21 novembre 2024, Reddit a connu deux pannes majeures consécutives qui ont laissé la plateforme inaccessible pour de nombreux utilisateurs. Dans les deux cas, Reddit a rapidement fait les nécessaires et la plateforme a commencé à retrouver sa stabilité.

Que s’est-il passé ?

La première panne de Reddit, le 20 novembre 2024, a été causée par une mise à jour défectueuse, introduisant un bug dans le système. Le lendemain, une autre MAJ a entraîné une instabilité similaire.

Ces pannes ont affecté la disponibilité de la page d’accueil, des subreddits, et même des fonctionnalités de base comme la publication de contenu. Des plateformes comme Down Detector ont enregistré une augmentation significative des signalements, témoignant de la portée des perturbations.

Cependant, Reddit a rapidement réagi en annulant les mises à jour responsables. Cela a permis un retour progressif à la normale dès la fin de chaque journée concernée.

Hier, le jeudi 21 novembre, vers 11h18 (heure de l’Est), la plateforme semblait fonctionner à nouveau, bien que certaines pages affichaient encore des erreurs sporadiques. Un porte-parole de Reddit a assuré que les équipes techniques étaient sur le coup et que la stabilité de la plateforme s’améliorait.

Malgré ces assurances, les utilisateurs, habitués à la fluidité de l’expérience Reddit, ont exprimé leur mécontentement sur des réseaux sociaux concurrents.

Reddit : très popularité comme plateforme

Avec ses 500 millions d’utilisateurs actifs mensuels, Reddit n’est pas seulement un site de mèmes et de discussions. Il s’agit d’un véritable carrefour numérique où se croisent des communautés, des débats passionnés, et des ressources éducatives.

Des subreddits tels que r/funny, r/science, ou encore r/IAmA (Ask Me Anything) rassemblent des millions de visiteurs, consolidant Reddit comme un acteur incontournable du paysage numérique.

Pour certains, Reddit est devenu une alternative aux réseaux sociaux plus traditionnels comme Twitter ou Facebook. Hamish Hector, rédacteur en chef chez TechRadar, explique : « J’ai délaissé Twitter et Facebook pour Reddit parce qu’il m’offre des contenus organisés et pertinents, plutôt qu’un flot aléatoire de publications. »

Ce commentaire reflète l’attachement des utilisateurs à cette plateforme qui leur permet de s’immerger dans des communautés spécialisées. Et ce, qu’il s’agit de passionnés de technologie, d’amateurs de cinéma, ou même de curieux en quête de mêmes.

Quoique, cette popularité a un coût. La dépendance accrue des utilisateurs à l’égard de Reddit expose les limites de son infrastructure. Lorsqu’une panne survient, c’est tout un écosystème qui est impacté.

Heureusement, tout semble être revenu à la normale. Personnellement, j’admets, certes, que ces pannes sont tout sauf agréables pour les internautes. Mais au moins, c’est les seules interruptions du mois qui n’étaient pas le fruit d’un acte malveillant.

C’est quand assez rassurant non ? Qu’en dites-vous ?

