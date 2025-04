Et si vos prochaines vacances se passaient dans un hôtel spatial ?

Voyager autour de la planète tout en sirotant un cocktail dans une suite panoramique, ce sera bientôt possible.

L’entreprise américaine Orbital Assembly Corporation (OAC) prévoit d’ouvrir le tout premier hôtel spatial, Voyager Station, dès 2027. L’hôtel flottera en orbite basse et accueillera jusqu’à 400 visiteurs à la fois, sans besoin de formation spécifique. Contrairement aux missions classiques, aucun entraînement d’astronaute ne sera requis pour embarquer.

L’idée est simple : permettre au grand public de vivre une expérience inédite dans un cadre aussi confortable qu’un complexe hôtelier terrestre. D’ici 2025, la construction devrait débuter pour donner vie à cette station pas comme les autres.

Gravité lunaire et vue imprenable sur la Terre

Pour éviter l’inconfort du zéro gravité, Voyager Station tournera sur elle-même en continu. Cette rotation créera une gravité artificielle équivalente à celle de la Lune, soit environ un sixième de celle que nous connaissons sur Terre. Ce système ingénieux permet aux visiteurs de se déplacer librement, de prendre des douches classiques et même d’utiliser des toilettes parfaitement fonctionnelles.

L’hôtel effectuera un tour complet de la planète toutes les 90 minutes. À une altitude de 1900 kilomètres, les hublots permettront d’admirer la Terre sous toutes ses coutures, de jour comme de nuit.

Les amateurs de loisirs ne seront pas en reste. L’hôtel spatial comprendra un cinéma, un spa, un centre de fitness et même un terrain de basket adapté à la gravité réduite. Grâce à cette particularité, les visiteurs pourront tenter des figures dignes des professionnels de la NBA avec une facilité déconcertante.

L’intérieur mêlera design futuriste et confort haut de gamme. Hologrammes 3D, œuvres d’art numériques, interfaces interactives et assistance robotisée composeront le décor. OAC promet une ambiance à mi-chemin entre la science-fiction et le luxe cinq étoiles.

Un prix encore inconnu, mais des promesses bien réelles

Le coût d’un tel séjour n’a pas encore été annoncé. Cependant, les voyages spatiaux passés pouvaient coûter jusqu’à 25 millions de dollars par personne. Voyager Station entend toutefois se démarquer de ces anciennes expériences rudimentaires. Le site insiste sur le confort moderne que procurera la gravité artificielle : douches, lits et toilettes fonctionnant comme sur Terre.

L’objectif est de faire du tourisme spatial une expérience à la fois extraordinaire et accessible à ceux qui pourront s’y offrir un billet.

Ce projet marque une étape inédite dans l’histoire du tourisme spatial et de l’exploration humaine. Pour la première fois, l’espace ne sera plus réservé aux scientifiques ou aux milliardaires aventuriers. Voyager Station veut inaugurer une nouvelle forme d’évasion, suspendue entre luxe terrestre et rêve galactique. À partir de 2027, lever les yeux vers le ciel pourrait bien signifier… réserver une chambre.

