L’essentiel à connaître sur le tourisme spatial : les acteurs, les défis et les perspectives

Autrefois réservé aux rêves de science-fiction, le tourisme spatial est devenu une réalité tangible au cours des dernières années. Avec les entreprises comme SpaceX, Blue Origin et Virgin Galactic qui mènent la charge, ce secteur promet de redéfinir notre rapport à l’espace. Ce dossier explore justement les acteurs clés, les défis techniques, les enjeux économiques et environnementaux, ainsi que le futur du tourisme spatial. Alors, paré au décollage ?

Les milliardaires à la conquête de l’espace

Dans le domaine du tourisme spatial, quelques entreprises se sont déjà affirmées comme des leaders incontestés. Ces pionnières dessinent la voie pour l’ensemble du secteur par leurs innovations audacieuses et leurs ambitions démesurées.

SpaceX, le pionnier du NewSpace

Fondée en 2002 par Elon Musk, SpaceX a révolutionné l’industrie spatiale avec des innovations comme les fusées réutilisables Falcon 9 et Falcon Heavy. En 2021, la mission Inspiration4 a marqué un tournant en envoyant quatre civils en orbite pendant trois jours. Cette mission, entièrement financée par des particuliers, a démontré que les voyages spatiaux pouvaient être accessibles à des non-professionnels. Avec des projets comme Starship, destiné à transporter des passagers vers la Lune et Mars, SpaceX vise à démocratiser l’accès à l’espace. Le Starship, actuellement en développement, promet une capacité de transport de 100 personnes par vol, ce qui pourrait réduire considérablement les coûts par passager.

Blue Origin, l’ambition de Jeff Bezos

Créée en 2000 par Jeff Bezos, Blue Origin se concentre sur les vols suborbitaux avec sa capsule New Shepard. En 2022, l’entreprise a effectué son sixième vol habité, en transportant des passagers payants à plus de 100 km d’altitude. Blue Origin travaille également sur le projet New Glenn, une fusée réutilisable capable de missions orbitales. Le New Glenn, dont le premier lancement est prévu pour 2024, vise à concurrencer directement SpaceX en offrant des vols plus fréquents et moins coûteux. Blue Origin mise d’ailleurs sur la durabilité, avec des projets de récupération et de réutilisation des boosters.

Virgin Galactic, le luxe suborbital

Fondée en 2004 par Richard Branson, Virgin Galactic propose des expériences suborbitales à bord de son avion spatial VSS Unity. En 2023, l’entreprise a lancé ses premiers vols commerciaux, avec des billets vendus à 450 000 dollars par personne. Virgin Galactic vise à offrir des vols réguliers à partir de 2024, avec des réservations déjà ouvertes. Contrairement à SpaceX et Blue Origin, Virgin Galactic mise sur une expérience de luxe. la société cible donc une clientèle aisée désireuse de vivre une aventure unique. Elle prévoit également de développer une flotte de vaisseaux spatiaux pour augmenter la fréquence des vols.

D’autres acteurs dans le tourisme spatial

Fondée en 1998, Space Adventures a été la première à proposer des voyages orbitaux pour des particuliers, notamment avec des séjours à bord de la Station spatiale internationale (ISS). L’entreprise a déjà envoyé 7 touristes spatiaux entre 2001 et 2009, dont le milliardaire Charles Simonyi, qui a effectué deux missions.

Axiom Space est un autre acteur clé pour les missions orbitales privées. En partenariat avec SpaceX, la société a lancé la mission Ax-1 en 2022, en envoyant quatre civils à bord de l’ISS pour un séjour de 17 jours. Elle prévoit aussi de construire des modules privés sur l’ISS. Les touristes auront alors des espaces dédiés pour profiter de séjours plus confortables et personnalisés.

En Europe, Arianespace explore d’ailleurs des opportunités dans le tourisme spatial. Bien que principalement connue pour ses lancements de satellites, l’entreprise envisage de développer des capsules habitées pour des missions suborbitales et orbitales.

Il faut enfin savoir que les startups s’intéressent à l’espace. C’est, entre autres, le cas d’Orion Span et World View Enterprises qui proposent des expériences alternatives. Orion Span travaille sur le projet Aurora Station, une station spatiale hôtelière prévue pour 2027, tandis que World View propose des vols en ballon stratosphérique pour des expériences proches de l’espace à un coût bien inférieur (environ 50 000 dollars).

Les expériences proposées

Vols suborbitaux

Les vols suborbitaux, proposés par Blue Origin et Virgin Galactic, proposent une expérience de 10 à 15 minutes à plus de 100 km d’altitude. Les passagers peuvent profiter de quelques minutes d’apesanteur et d’une vue imprenable sur la Terre. Le vol de Jeff Bezos en 2021 a permis aux passagers de voir la courbure de la Terre et l’obscurité de l’espace. Ces vols sont idéaux pour ceux qui cherchent une expérience courte, mais intense.

Les séjours en orbite

SpaceX propose des séjours de plusieurs jours à bord de la Station spatiale internationale (ISS) en partenariat avec Axiom Space. Ces missions incluent des activités scientifiques et des moments de détente dans l’espace. Parmi les exemples couramment repris par les médias, la mission Ax-1 en 2022 a permis à quatre civils de passer 17 jours en orbite. Ceux-ci ont participé à des expériences scientifiques et profité de la vue exceptionnelle depuis l’ISS. A noter que ces séjours sont destinés à une clientèle fortunée, prête à payer des millions de dollars pour une expérience immersive.

Les voyages lunaires

SpaceX prévoit des missions touristiques autour de la Lune, avec des billets estimés à 100 millions de dollars. Ces voyages incluront des survols de la surface lunaire et des expériences uniques en apesanteur. Le projet DearMoon, financé par le milliardaire japonais Yusaku Maezawa, prévoit d’emmener 8 artistes autour de la Lune pour une mission de 6 jours. Ces voyages marqueront une nouvelle ère dans l’exploration spatiale, en combinant tourisme et exploration scientifique.

Les expériences en gravité zéro

En plus des vols suborbitaux et orbitaux, certaines entreprises proposent des expériences en gravité zéro sans quitter l’atmosphère terrestre. Zero-G Corporation propose, par exemple, des vols paraboliques à bord d’un avion spécialement modifié, ce qui permet aux passagers de flotter en apesanteur pendant 20 à 30 secondes à chaque parabole. Ces vols, accessibles pour environ 8 000 dollars, sont une alternative abordable pour ceux qui souhaitent vivre une expérience spatiale sans se lancer dans un voyage orbital.

Je crois que l’exploration spatiale est essentielle à la survie de l’humanité. Je ne pense pas que nous survivrons encore 1 000 ans sans échapper à notre planète fragile. – Stephen Hawking,

Quid des défis techniques et sécuritaires des voyages spatiaux ?

Malgré l’enthousiasme entourant le tourisme spatial, de nombreux défis techniques et sécuritaires restent à relever avant que ces voyages ne deviennent courants. Pour cause, réussir à envoyer des humains hors de l’atmosphère terrestre dans des conditions sûres nécessite des avancées technologiques continues et rigoureuses.

Intégrité structurelle des véhicules

Les véhicules spatiaux doivent résister à des forces extrêmes, notamment au moment du décollage et du retour dans l’atmosphère. Les températures peuvent atteindre 1 650 °C lors de la rentrée, ce qui requiert des matériaux innovants comme les tuiles thermiques en céramique utilisées par SpaceX. Capables de résister à des chaleurs extrêmes, ces tuiles sont essentielles pour protéger les passagers et les équipements. De plus, les fusées doivent être conçues pour supporter des accélérations allant jusqu’à 3 G durant le décollage et la rentrée, ce qui exige une ingénierie de pointe.

Sécurité des passagers

La sécurité des passagers est une priorité absolue. Les systèmes de support de vie doivent gérer l’oxygène, la température et les situations d’urgence. Les capsules de Blue Origin sont, par exemple, équipées de systèmes de secours en cas de dépressurisation, tandis que SpaceX utilise des combinaisons spatiales pressurisées pour protéger les passagers. Les passagers subissent également une formation rigoureuse pour se préparer aux conditions spatiales, notamment l’apesanteur et les forces G. Cette formation inclut des simulations de vol, des exercices physiques et des cours sur les procédures d’urgence.

Qui sont les clients du tourisme spatial ?

Le coût actuel du tourisme spatial le rend inaccessible à la majorité. Un vol suborbital avec Blue Origin ou Virgin Galactic coûte entre 200 000 et 450 000 dollars, tandis qu’un séjour orbital avec SpaceX peut dépasser 50 millions de dollars. Ces prix incluent non seulement le vol lui-même, mais aussi la formation préalable, l’équipement et les assurances. Ainsi, la mission Inspiration4 de SpaceX a coûté environ 200 millions de dollars, financée par le milliardaire Jared Isaacman.

Les entreprises travaillent à réduire ces coûts grâce à des technologies réutilisables. Les fusées Falcon 9 de SpaceX ont alors déjà permis une baisse significative des prix, avec des lancements réutilisables diminuant les coûts de 30 à 50 %. Blue Origin et Virgin Galactic explorent de même des modèles économiques innovants pour rendre le tourisme spatial plus accessible. L’un envisage de proposer des abonnements annuels pour des vols réguliers, tandis que l’autre travaille sur des partenariats avec des agences de voyages pour offrir des packages tout compris.

Lisez également :

L’Homme n’a jamais marché sur la lune

Jeff Bezos et Mars : rivalité spatiale et mystères

Blue Ghost se pose sur la Lune et livre des clichés

L’impact environnemental des aventures dans l’espace

Chaque lancement de fusée émet environ 200 à 300 tonnes de CO2, selon une étude de l’Université de Cambridge en 2022. Cela équivaut à l’empreinte carbone annuelle de 20 à 30 personnes dans les pays développés. Un vol de SpaceX émet autant de CO2 qu’un vol commercial transatlantique, mais avec un nombre de passagers bien moindre. Ces émissions sont principalement dues à la combustion de kérosène et d’oxygène liquide, des carburants traditionnels employés dans l’industrie spatiale.

Pour atténuer cet impact, des initiatives comme l’utilisation de carburants alternatifs (ex : méthane liquide) et la réutilisation des véhicules spatiaux sont en cours de développement. SpaceX utilise déjà du méthane pour ses fusées Starship, et réduit ainsi les émissions de gaz à effet de serre. Blue Origin explore également des carburants verts, comme l’hydrogène liquide, qui ne produit que de l’eau comme sous-produit. Enfin, Virgin Galactic travaille sur des moteurs hybrides, en combinant des carburants solides et liquides pour réduire les émissions.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.