Top des hommes les plus riches avec le plus d’enfants

En scrutant le classement des personnes les plus riches du monde, il est fascinant de constater que beaucoup d’entre eux sont également à la tête de familles nombreuses. De l’Inde aux États-Unis, en passant par le Mexique et l’Arabie Saoudite, ces milliardaires jonglent entre leurs responsabilités professionnelles et familiales. Par-dessus tout, ils ont en commun d’avoir un engagement sociétal déterminé. Voici notre top 10 des hommes les plus riches avec le plus d’enfants.

10. Lakshmi Mittal et ses 2 futurs magnats de l’industrie

Le leader dans l’industrie sidérurgique mondiale, Lakshmi Mittal ouvre notre top ten des hommes les plus riches avec le plus d’enfants. Ce milliardaire indien est le président de ArcelorMittal. Il se trouve à la tête d’une fortune de 18,5 milliards de dollars. Ce père de deux enfants alloue une importance capitale à l’investissement et la croissance, autant personnelle que professionnelle. Il encourage sa fille Vanisha Mittal et son fils, Aditya Mittal à l’initiative individuelle et à la poursuite de passions personnelles.

En plus de ses réalisations industrielles, l’industriel s’engage activement dans des causes sociales et philanthropiques. L’homme d’affaire de 75 ans soutient des initiatives éducatives et de santé à travers la Lakshmi Mittal and Family Foundation. Cette fondation finance des programmes pour améliorer l’accès à l’éducation et aux soins médicaux en Inde, mais également en Grande-Bretagne.

9. Warren Buffett : 3 héritiers à son actif !

Surnommé « L’oracle d’Omaha », Warren Buffett contrôle une richesse évaluée à 105 milliards de dollars en qualité de CEO de société d’investissement Berkshire Hathaway. Cet homme d’affaires américain né dans les années 30 est père de trois enfants. Ils ont appris de ce personnage devenu un cas d’école les subtilités de l’investissement et de la finance en grandissant.

L’homme du Nebraska a acheté ses premières actions à seulement 11 ans. Il les a revendues trop tôt pour en tirer profit, mais ce fut le déclic. En plus d’être un exemple de success-story à l’américaine, il est l’un des cofondateurs du Giving Pledge. Il encourage ses pairs à léguer la majorité de leur fortune à la charité. D’ailleurs, le testament du milliardaire de 94 ans en apporte les preuves.

Elu homme le plus riche du monde par Forbes pendant un moment, Warren Buffett a préparé ses héritiers à un avenir à l’abri du besoin. Cela dit, il valorise également l’éthique du travail sur les privilèges financiers. Insuffler à ses enfants une sagesse financière demeure un élément central de son approche parentale. C’est aussi un contributeur influent de la Bill & Melinda Gates Foundation.

8. Bill Gates, 2 enfants et une grande famille philanthropique

Bill Gates, cofondateur de Microsoft et philanthrope renommé, dispose d’une fortune s’élevant à 133 milliards de dollars. Le Californien est père de trois enfants : deux filles et un garçon. Bien que divorcé depuis 2021, l’éditeur de Windows continue de collaborer avec Melinda Gates au sein de la Fondation Bill & Melinda Gates. Fondée en 2000, cette structure philanthropique soutient diverses organisations. Le clan Gates est derrière Gavi, l’Alliance mondiale pour les vaccins et la santé. La famille soutient également Partners in Health qui œuvre pour améliorer la santé et réduire la pauvreté dans le monde.

S’engager dans la philanthropie implique aussi d’impliquer les enfants du couple. Les deux ex-époux inculquent à la prochaine génération des valeurs d’altruisme et de conscience globale. Pour en savoir davantage sur cet illustre personnage de la Silicon Valey, je vous invite à lire : Bill Gates se confie : son passé, ses influences et sa vision du monde aujourd’hui.

7. Mukesh Ambani et sa famille de 4

Bien connu dans le domaine des affaires mondiales, Mukesh Ambani est le magnat indien de la pétrochimique et des télécommunications. Président de Reliance Industries, il a transformé son entreprise en un empire multinational. En 2024, sa multinationale offre 170 000 emplois. Mais au-delà de ses accomplissements professionnels, Mukesh est également père de trois enfants.

Une fortune estimée à 90,7 milliards de dollars garantit un avenir prospère à ses 3 garçons : Akash, Anant et Jio Ambani. Tous ont rejoint l’entreprise familiale. Lors de nombreux événements traditionnels indiens comme le Maha Kumbh, on peut souvent voir Mukesh accompagné d’épouse et enfants. Il accorde beaucoup d’importance à ses racines et à ses valeurs familiales.

6. Bernard Arnault et la famille nombreuse à la française

Le top 10 des hommes les plus riches avec le plus d’enfants continue avec Bernard Arnault. Le seul français de cette liste n’est autre que le grand manitou de LVMH. Ce groupe détient de prestigieuses marques tricolores telles que Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy et autre Guerlain. Le classement Forbes 2024 le place à la tête des plus grosses fortunes de France avec un actif estimé à 183,1 milliards de dollars.

Père de cinq enfants, Bernard Arnault est un exemple de réussite dans la combinaison de la vie professionnelle et familiale. En tant que président de l’un des plus grands conglomérats de luxe au monde, a su inculquer des valeurs de discipline et de travail acharné à ses progénitures. En plus de gérer un empire commercial, il soutient de nombreuses causes sociales et culturelles à travers la Fondation Louis Vuitton. Ses héritiers sont également impliqués dans ces initiatives.

5. Hassanal Bolkiah avec ses 5 princes et princesses

Né le 15 juillet 1946, Hassanal Bolkiah est le sultan de Brunei depuis 1967 et le plus ancien dirigeant en place dans le monde. Avec une fortune estimée à 28,8 milliards de dollars, provenant principalement des vastes réserves de pétrole et de gaz naturel du Brunei, il exerce une autorité incontestée sur les ressources de son pays. En tant que commandant suprême et Premier ministre de Brunei, il joue un rôle crucial dans la gestion des affaires nationales et internationales.

Père de trois fils et deux filles, il veille à ce que chacun de ses enfants bénéficie d’une éducation et d’un mode de vie luxueux. Son fils aîné, le prince héritier Al-Muhtadee Billah, est destiné à lui succéder. En plus de ses responsabilités politiques, Hassanal Bolkiah a divers engagements. Lui-même et sa famille gèrent une fondation investie dans l’éducation, la protection sociale, la religion, le développement durable et la finance éthique.

4. Carlos Slim père de 6 enfants milliardaires mexicains

Le mexicain Carlos Slim est une figure emblématique dans le secteur des télécommunications. Fondateur de Grupo Carso et doté d’une fortune de 77,8 milliards de dollars, il ne se contente pas de régner sur le monde des affaires. Le milliardaire est également père de six enfants : Carlos, Marco Antonio, Patrick, Soumaya, Johanna et Vanessa Slim. Chacun d’eux a trouvé sa propre voie dans l’ombre de cet homme d’affaires d’exception.

Carlos Slim incarne le modèle de l’entrepreneur autonome qui inspire sa progéniture à poursuivre leurs aspirations. Durant toute sa carrière, il a inculqué à ses enfants des valeurs d’éthique professionnelle et de détermination. Quelques Slim ont rejoint l’empire familial tandis que d’autres explorent divers secteurs. Depuis 1986, la fondation Carlos Slim soutient une variété de projets dans les domaines de l’éducation, de la santé, de la culture, de la justice sociale et du développement humain.

3. Salmane et les 6 héritiers d’Arabie Saoudite

Roi d’Arabie Saoudite depuis 2015, Salmane ben Abdelaziz Al Saoud figure parmi les dirigeants les plus puissants et les plus riches du monde. La fortune de cet ex-gouverneur de Ryad et ancien ministre de la défense de son pays s’élève à 1 500 milliards de dollars. Comme monarque absolu, la gestion de la dynastie saoudienne et des vastes ressources pétrolières du royaume repose sur ses épaules. Père de six enfants, Salman administre également une dynamique familiale influente.

Le roi a 6 filles et 7 garçons de ses trois épouses. Le souverain est monogame, mais fut veuf et divorcé. En tout cas, ses enfants occupent actuellement des positions stratégiques au sein du gouvernement saoudien, et oscillent entre la politique et les affaires. Cette transmission de pouvoir et de responsabilités au sein de la famille renforce davantage leur position et assure une continuité générationnelle de leur influence.

Elon Musk, visionnaire milliardaire avec 12 enfants

Le patron de Tesla, SpaceX et Starlink, Elon Musk, mène une vie privée complexe. Le milliardaire proche de Donald Trump est connu pour ses relations avec plusieurs femmes influentes et célèbres. Il a été marié à Justine Wilson, avec qui il a eu six enfants, puis à l’actrice Talulah Riley. Plus récemment, il a eu 3 autres petits avec la musicienne Grimes. Ils s’appellent X Æ A-12, puis Exa Dark Sideræl et Techno Mechanicus. Le visionnaire et prolifique patron de X (Twitter), mais aussi codéveloppeur de PayPal et de ChatGPT, compte 12 enfants à son actif.

La fortune de 421,2 milliards de dollars de Musk lui permet de mener le combat sur plusieurs fronts. En plus des affaires et des recherches, il s’investit activement dans des causes sociales et environnementales. Il a notamment fait un don de 5,7 milliards de dollars au Programme alimentaire mondial des Nations Unies pour lutter contre la faim dans le monde. Dans sa vision du monde, celui qui tient la seconde place de notre top 10 des hommes les plus riches avec le plus d’enfants compte réduire les émissions de carbone et promouvoir les énergies renouvelables. L’accès universel à Internet constitue d’ailleurs un sujet qui lui tient à cœur.

Mohammed bin Rashid Al Maktoum : 23 enfants à son actif !

L’émir de Dubaï, Mohammed bin Rashid Al Maktoum est à la tête de notre top 10 des hommes les plus riches avec le plus d’enfants. Le monarque détient une richesse substantielle cumulée jusqu’à 4 000 milliards de dollars. Véritable architecte de la transformation de Dubaï en un hub mondial moderne, cet homme est également le fier père de 23 enfants.

Issus de ses six épouses, les enfants de l’émir jouent tous un rôle actif dans les hautes sphères dubaïotes. Son fils aîné, Hamdan bin Mohammed Al Maktoum, prince héritier, a, par exemple, sa place dans la gouvernance de la ville. La princesse Latifa, quant à elle, est connue pour son engagement envers les causes sociales et son amour pour les sports extrêmes. Mohammed bin Rashid Al Maktoum est aussi connu pour ses initiatives philanthropiques, notamment dans les domaines de l’éducation et de la santé. Plus concrètement, il vise à améliorer la qualité de vie de ses citoyens.

