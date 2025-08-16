Trading plus malin : eToro dévoile ses outils IA

eToro accélère dans l’intelligence artificielle pour réinventer l’investissement social. Avec Tori, des portefeuilles Alpha et l’intégration de BullAware, « eToro intelligence artificielle » se lance dans une nouvelle stratégie.

eToro vient de dévoiler une série d’innovations basées sur l’intelligence artificielle : marketplace ouverte, assistant virtuel et portefeuilles exclusifs. Des outils autrefois réservés aux fonds d’investissement deviennent accessibles aux particuliers. Cela peut redessiner les contours du trading social.

Une marketplace ouverte pour démocratiser la finance de pointe

La plateforme lance une suite d’outils et d’API publiques pour permettre à sa communauté de concevoir, publier et utiliser ses propres stratégies. Inspirée des méthodes des fonds quantitatifs, cette option met à disposition des investisseurs particuliers des ressources de haut niveau. Ce sont des algorithmes de trading automatisés, l’intégration de données de marché en temps réel, un backtesting avancé ou encore tableaux de bord sur mesure.

« Nous démocratisons l’accès aux marchés et aux données, mais aussi la capacité d’innover », affirme Yoni Assia, PDG d’eToro. La première phase cible les Popular Investors, reconnus pour la performance et la fiabilité de leurs portefeuilles copiables via CopyTrader. Cette ouverture transforme eToro en véritable écosystème collaboratif, où l’innovation vient autant de la plateforme que de ses membres.

Tori, un assistant virtuel au cœur de l’expérience

Dans la foulée, eToro introduit Tori, un agent conversationnel dopé à l’IA. Il est pensé pour assister l’utilisateur du diagnostic de marché jusqu’à l’optimisation de portefeuille. Accessible depuis l’interface, Tori répond aux questions, propose des analyses personnalisées et guide les nouveaux venus dans un univers d’investissement parfois complexe. « L’IA redéfinit déjà les règles du jeu », souligne Yoni Assia. L’outil s’inscrit dans une stratégie plus large qui a vu eToro intégrer le bitcoin dès 2013 et exploiter le machine learning. Cette nouvelle brique place l’accompagnement sur un plan quasi proactif ! Il ne s’agit plus seulement d’exécuter des ordres, mais d’anticiper les besoins de l’investisseur et de l’aider à comprendre ses choix.

Les portefeuilles Alpha et une dynamique communautaire

Sept nouveaux portefeuilles Alpha, élaborés via l’analyse de données propriétaires et l’IA, viennent enrichir l’offre Smart Portfolio. Ces stratégies quantitatives étaient jusqu’ici réservées aux acteurs institutionnels. « Nos portefeuilles Alpha combinent l’intelligence artificielle à l’un des plus grands ensembles de données de trading au monde », explique le dirigeant.

Dans le même élan, eToro annonce l’acquisition de BullAware, après avoir intégré Bullsheet en 2022. Le but : faire émerger, depuis la communauté, des outils innovants qui viendront nourrir la marketplace. Cette logique d’ouverture et de co-création reflète une tendance de fond dans la fintech : mettre la technologie de pointe au service des particuliers, et valoriser l’intelligence collective d’un réseau mondial d’investisseurs.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

