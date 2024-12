Étude Sendcloud : Livraison hors domicile, la solution durable plébiscitée par les Français

Une étude Sendcloud révèle que près d’un consommateur français sur deux privilégie les livraisons hors domicile pour leur dimension écologique. Ces options offrent un équilibre entre commodité, flexibilité et durabilité.

Les habitudes d’achat évoluent avec une conscience croissante de l’impact environnemental des livraisons. Selon une étude de Sendcloud, près de la moitié des consommateurs français privilégient les points relais ou consignes automatiques pour leur caractère écologique. Les e-commerçants qui adoptent ces pratiques pourraient renforcer leur position face à des consommateurs toujours plus exigeants.

Une prise de conscience environnementale accrue

La livraison hors domicile, via des points relais ou des consignes automatiques, gagne du terrain en Europe. Selon une étude menée par Sendcloud, 47,10 % des consommateurs français considèrent cette méthode comme plus écologique que la livraison traditionnelle à domicile. Cette tendance reflète une volonté croissante de limiter l’impact environnemental des habitudes d’achat. Sabi Tolou, co-fondateur de Sendcloud, souligne : « Les consommateurs sont de plus en plus conscients de l’impact environnemental de leurs habitudes d’achat. » Cette prise de conscience pousse également 61,6 % des acheteurs à souhaiter que les e-commerçants adoptent des solutions hors domicile pour réduire les émissions de CO2.

Des choix alliant praticité et durabilité

L’étude met en avant des comportements variés chez les consommateurs. Si 68 % utilisent la voiture pour récupérer leurs colis, 44,5 % optent pour la marche à pied et 11 % pour le vélo. La majorité est prête à parcourir au moins un kilomètre pour récupérer ses commandes. Cela démontre un effort pour concilier commodité et impact écologique. La proximité et l’accessibilité sont également déterminantes. 67,3 % des Français affirment qu’ils utiliseraient davantage les points relais s’ils étaient situés près de chez eux. Par ailleurs, 60,2 % préfèrent des solutions disponibles 24/7, ce qui souligne l’importance d’une flexibilité accrue.

Un enjeu de taille pour les e-commerçants

Bien que l’impact exact de la livraison hors domicile sur les émissions reste à préciser, ce mode offre des avantages pour les transporteurs. Il permet de regrouper davantage de colis en une seule tournée, augmentant ainsi l’efficacité logistique. Pour les e-commerçants, proposer ces options devient un atout compétitif face à l’évolution des attentes des consommateurs. Je pense que la livraison hors domicile s’impose comme une alternative plébiscitée. Elle conjugue respect de l’environnement et praticité. Une transition essentielle dans un contexte où durabilité et innovation redéfinissent les pratiques commerciales.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

