Flipper Zero : 5 choses très cool à faire avec le gadget de hacker

Si le hacking et la personnalisation informatique vous captivent, vous avez probablement déjà entendu parler du Flipper Zéro. Ce petit gadget polyvalent s’apprête à devenir encore plus versatile.

Le Flipper Zero est un petit gadget qui tient dans la main, mais il possède de nombreuses fonctionnalités. Conçu pour interagir avec divers systèmes, il peut lire des cartes NFC, envoyer des signaux infrarouges et imiter des télécommandes.

Même sans être un expert en technologie, il est possible d’en tirer profit. Voici cinq choses surprenantes que l’on peut faire avec cet appareil.

Transformer le Flipper Zero en télécommande universelle

Le Flipper Zero est équipé d’un module infrarouge qui permet d’interagir avec différents appareils domestiques. Il peut envoyer et recevoir des signaux IR, tout comme une télécommande traditionnelle.

Grâce à sa base de données de codes infrarouges universels, il peut contrôler des téléviseurs, climatiseurs, consoles de jeux et bien d’autres équipements. Il suffit de sélectionner l’appareil cible et d’envoyer la commande souhaitée.

Cette option est idéale pour remplacer plusieurs télécommandes par un seul appareil. Plus besoin de chercher la télécommande du téléviseur : le Flipper Zero s’en charge rapidement.

Explorer les cartes NFC et RFID

Vous êtes curieux ? Alors, cette fonctionnalité va vous passionner. Le Flipper Zero permet aussi d’analyser les cartes NFC et RFID que nous utilisons tous les jours. Badge de travail, carte de transport, carte d’accès etc… Tout devient lisible en quelques secondes.

Il suffit juste d’approcher une carte du Flipper, et hop… Il affiche les informations cachées à l’intérieur. Évidemment, on ne parle pas ici de clonage ou de piratage, mais simplement d’exploration.

Au fait, qui ne s’est jamais demandé combien d’argent il restait sur sa carte de transport ? D’ordinaire, il faudrait aller à une borne ou sur une application spécifique. Avec le Flipper Zero, un simple scan et c’est réglé.

Améliorer la sécurité numérique

De nos jours, comme nous le savons tous, nos données sont partout, et les hackers aussi. Heureusement, le Flipper Zero peut être une solution ultra-pratique pour sécuriser l’accès à nos comptes.

Eh oui, je sais que vous vous demandez comment ? C’est simple : il remplace une clé physique d’authentification et permet de se connecter à Facebook, Gmail ou GitHub en toute sérénité.

Par contre, les applications d’authentification sur smartphone peuvent être piratées. Ici, aucun risque ! Le Flipper Zero ne se connecte pas à Internet et ne peut donc pas être attaqué à distance. C’est bien plus sûr.

Pour ce faire, il suffit de le configurer une fois avec le service souhaité. Ensuite, en un clic, l’accès est validé.

Ouvrir un garage sans télécommande, juste avec le Flipper Zero

Le Flipper Zero peut également copier et reproduire le signal des télécommandes sub-GHz. Cette fonction permet de remplacer un ouvre-porte de garage ou tout autre dispositif similaire.

Pour cela, il suffit d’enregistrer le signal d’une télécommande existante et de l’utiliser à la demande. Cette astuce est utile pour éviter de perdre son ouvre-porte ou d’avoir plusieurs télécommandes en même temps.

En cas de besoin, il est aussi possible de modifier le code d’accès pour plus de sécurité. Cela évite toute tentative de copie non autorisée du signal.

Jouer sur son Flipper Zero… Oui, c’est possible !

Le Flipper Zero ne sert pas uniquement à manipuler des signaux invisibles. Il propose aussi un vrai mode divertissement ! On peut y installer et jouer à des jeux rétro. Un détail qui fait toute la différence pour les amateurs de nostalgie.

On retrouve par exemple « Snake », ce jeu culte où il faut guider un serpent sans toucher les murs. Le Flipper Zero peut même faire tourner « Doom », le jeu mythique des années 90. Incroyable, non ?

Et pour ceux qui veulent encore plus de fun, un module optionnel permet même de brancher le Flipper Zero à un téléviseur. De quoi transformer ce petit appareil en console rétro ultra-compacte.

Ce gadget vous fait-il plus peur ou vous donne-t-il envie de l’essayer ? Pourquoi ? Répondez en commentaire et partagez vos idées !

