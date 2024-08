Fortnite est enfin de retour sur iPhone ! Voici comment y jouer

Bonne nouvelle pour les fans de Fortnite sur iPhone ! Après une longue absence, le jeu d'Epic Games a retrouvé sa place sur l'App Store. Découvrez tout sur ce grand retour et ce qu'il faut savoir pour commencer à jouer.

Depuis l'été 2024, les amateurs de Fortnite en France et en Europe peuvent de nouveau jouer sur iPhone. Le jeu avait été retiré de l'App Store à cause d'un différend entre Apple et Epic Games. Mais, il est maintenant accessible grâce à l'ouverture d'iOS aux magasins d'applications tiers.

Epic Games a-t-il gagné la bataille contre Apple ?

Tout d'abord, faisons un petit flashback ! En 2020, Epic Games et Apple se sont retrouvés en guerre judiciaire. Le problème, c'est qu'Epic Games avait contourné les règles strictes d'Apple. Epic a intégré son propre système de paiement, privant ainsi Apple de ses commissions. Ainsi, cela a conduit au retrait du jeu de l'App Store.

Aujourd'hui, cette période appartient au passé ! Grâce aux nouvelles lois imposées par l'UE, Apple a dû ajuster son écosystème. À présent, Fortnite est disponible sur iPhone, et cela, sans avoir besoin de faire un tour dans l'App Store.

Après ces quatre ans de querelle juridique, Epic Games a enfin triomphé. Ils ont annoncé cette semaine que Fortnite reviendrait sur iPhone, mais uniquement en Europe. L'Epic Games Store arrivera donc sur iOS et Android avant la fin de l'année.

Apple, autrefois en opposition, a donné son feu vert à l'application Epic Games Marketplace pour iOS et iPadOS dès juillet. En revanche, pour nos amis britanniques, ils devront patienter jusqu'à la seconde moitié de 2025 pour voir cette plateforme sur leurs appareils.

Selon l'annonce Epic Games dans sa communiquée de presse ce 22 août : “Fortnite reviendra bientôt sur iOS dans l'Union européenne, et l'Epic Games Store arrivera sur Android dans le monde entier et sur iOS dans l'Union européenne, apportant à tous les développeurs des conditions avantageuses : des frais de magasin de 12 % pour les paiements que nous traitons, et de 0 % pour les paiements tiers”.

Fortnite enfin sur votre iPhone : comment le télécharger et y jouer ?

Enfin, ça fait du bien de pouvoir retrouver Fortnite sur votre iPhone ! Pour télécharger ce fameux jeu, vous devez donc passer par l'Epic Games Store. Ce niveau est disponible pour les appareils sous iOS 17.6 ou plus.

Une fois l'application installée, ouvrez-la et recherchez juste Fortnite dans le catalogue de jeux. Attention, le processus d'installation peut prendre du temps, et le jeu nécessite au moins 14 Go d'espace libre. Ensuite, connectez-vous ou créez un compte Epic Games.

Fortnite est avant tout un jeu de survie en ligne. Ce jeu offrait deux modes : “Sauver le monde” et “Battle Royale”. Dans ce dernier, 100 joueurs atterrissent sur une île. Ils doivent tout faire pour être le dernier en vie. Pour cela, dès le début, vous devez donc chercher des équipements, des armures et des armes afin de survivre plus longtemps que les autres.

Avez-vous déjà essayé de jouer à Fortnite sur iPhone avec l'Epic Games Store ? Racontez-nous votre expérience et ce que vous en pensez dans les commentaires !

