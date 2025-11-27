Google DeepMind : ce documentaire passionnant sur l’IA est dispo gratuit

Google diffuse gratuitement « The Thinking Game », un film qui plonge au cœur de DeepMind. Ce documentaire suit cinq années de recherche et révèle les coulisses d’une IA qui a changé la biologie.

Le film dure près d’une heure et demie et retrace la naissance de DeepMind. On y suit Demis Hassabis, ancien prodige des échecs devenu chercheur. Le documentaire montre comment ses expériences ont façonné la trajectoire d’une équipe qui poursuit une IA plus capable et plus utile.

En quoi ce documentaire vous intéresserait ?

Le documentaire résulte d’un suivi rare réalisé dans les bureaux londoniens de DeepMind. La même équipe que le film AlphaGo a filmé les chercheurs au travail. On découvre leurs réussites, leurs doutes et des moments très directs de réflexion scientifique.

Demis Hassabis tient une place centrale dans cette histoire racontée de façon très directe. Le film revient sur son enfance marquée par les échecs. Cette passion l’a poussé vers l’IA et les défis complexes à résoudre.

L’une des scènes clés montre la création d’un système qui apprend à Pong. À cette époque, l’équipe avançait prudemment, pas à pas. Ce travail lent annonce pourtant les expérimentations qui déboucheront sur AlphaFold.

L’arrivée d’AlphaFold change alors l’ambiance des laboratoires. Les chercheurs comprennent qu’ils viennent de casser un blocage scientifique vieux de cinquante ans. Le film capture cet instant avec une sincérité rare, sans mise en scène excessive.

Google diffuse le film librement sur YouTube pour toucher un maximum de gens. La firme met en avant cinq années de travail et le cinquième anniversaire d’AlphaFold. Hassabis et John Jumper ont reçu le prix Nobel de chimie pour leurs travaux.

Le documentaire montre comment AlphaFold prédit la forme des protéines. Cette prouesse a transformé la recherche médicale et accéléré le développement de nouveaux traitements. La précision du système a surpris les spécialistes du domaine.

Le film donne aussi un aperçu des recherches actuelles menées sur une intelligence plus générale. Les réunions internes montrent des débats sur les risques et la responsabilité. Ces échanges éclairent la façon dont l’équipe aborde des technologies très sensibles.

Cette sortie tombe à un moment important du débat public sur l’IA. Le documentaire expose une vision concrète de la recherche quotidienne. Il peut aider les spectateurs à mieux comprendre les choix complexes auxquels les scientifiques sont confrontés.

