Suno AI se met tout internet à dos à cause d’un simple tweet… très très cynique

Rosie Nguyen, responsable des créateurs chez Suno, a parlé de Suno récemment sur X. Elle racontait son parcours, ses débuts sans instruments ni cours, pensant partager un message inspirant. Elle était alors convaincue que l’IA ouvre enfin les portes de la création musicale.

Cependant, son message a pris une trajectoire opposée. Internet a renvoyé à Suno une tempête d’ironie et de critiques, pour des raisons qui dépassent largement son récit personnel. La plateforme musicale portée par l’IA se retrouve ainsi au cœur d’un débat explosif sur la valeur du travail artistique.

Que racontait le tweet sur Suno AI ?

Nguyen expliquait que chanter coûtait cher et que Suno corrige ce problème. Elle mettait en avant une plateforme qui transforme n’importe qui en créateur, avec une simplicité rare. Le message semblait positif, presque touchant, jusqu’à ce que les chiffres émergent.

Apparemment, l’entreprise n’aurait dépensé que 2 000 dollars pour entraîner Suno AI. Un montant minuscule qui ne reflète pas la réalité du travail humain caché derrière la musique utilisée.

Billboard affirme que Suno puiserait ses données dans des chansons téléchargées illégalement depuis YouTube. Les géants Sony, Universal et Warner dénoncent une violation massive des droits d’auteur. Les labels au Danemark et en Allemagne rapportent des plaintes similaires.

You are a fundamentally craven and evil person. You and your tech ilk are a burden on humanity. You have all squandered your precious lives making NOTHING. I pray for your immense suffering. https://t.co/trBhSEEwqs — Haus of Decline (@hausofdecline) November 25, 2025

Pire encore, il paraît que ces litiges n’apparaissent nulle part dans les documents destinés aux investisseurs. Aucune mention d’un futur accord de licences, aucun signal d’un changement de stratégie.

Tout laisse penser que Suno cherche surtout à accumuler un volume maximal de données. Le coût d’entrée pour créer de la musique s’effondre, parce que celui du travail artistique a été écrasé en chemin.

Suno a-t-elle oublié quelqu’un dans l’équation ?

L’enthousiasme de Nguyen pour l’accessibilité musicale était sincère. Elle soulignait que chacun peut créer des titres sans équipement, sans studio et sans budget. Cette vision résonne auprès de nombreux utilisateurs qui voient Suno comme une porte ouverte vers un terrain autrefois réservé.

Le succès de la plateforme montre que le public répond massivement à cette possibilité nouvelle. Pourtant, une partie du milieu musical y voit une menace. Car derrière cette facilité apparente se cache une industrie en colère.

Pour les artistes, ces modèles d’IA s’appuient sur des œuvres créées avec des années de pratique et de sacrifices financiers. Normal s’ils ont décidé de poursuivre l’entreprise. Ils parlent même d’une échelle “quasi inimaginable” de reproduction non autorisée.

Bref, cette attaque judiciaire va mettre une pression colossale sur Suno.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.