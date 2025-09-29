Suno passe en V5 : la meilleure IA de musique du monde ?

Entre deux séances au tribunal face aux grandes maisons de disques, Suno affine son outil musical. Le nouveau modèle, Suno v5, succède à la v4.5+ et affiche des progrès indéniables.

Moins d’artefacts, des instruments mieux séparés, des structures plus variées, bref, l’IA a fait ses devoirs. Cependant, même si les mixages gagnent en clarté et les arrangements en complexité, quelque chose sonne encore bizarre.

Qu’est-ce que Suno v5 a de mieux que son prédécesseur ?

La grande fierté de Suno v5 se situe dans la clarté des mixages. Là où les versions précédentes mélangeaient guitare, basse et synthés, la nouvelle mouture nettoie tout. Les morceaux gagnent en précision, chaque instrument trouve sa place et l’ensemble respire davantage.

Lors d’une démonstration, Henry Phipps, chef de produit chez Suno, a même réussi à reproduire un synthé-flûte avec un effet delay stéréo naturel. Pour lui, c’était une première, la preuve que le modèle commence à comprendre l’identité des sons.

L’une des réussites de Suno v5 se remarque aussi dans les arrangements. Alors que la v4.5+ enchaînait couplets et refrains dans une boucle monotone, la nouvelle version propose davantage de variations.

On découvre des intros travaillées, des ponts multiples, des breakdowns bien placés et une progression musicale plus naturelle. Le morceau évolue davantage, créant un arc narratif qui se rapproche du travail d’un vrai compositeur.

Lors d’un remix demandé par un utilisateur, Suno a même transformé un solo de guitare en motif de synthé entêtant. Les nappes d’accords ont été réinventées en arpèges lumineux.

Un résultat surprenant, qui prouve que l’IA peut parfois créer des réinterprétations intéressantes.

La qualité audio y est, mais pas le cœur

Malgré ces indéniables progrès, il manque l’étincelle. On se retrouve avec des morceaux parfaitement équilibrés. Mais tout semblait trop net, trop poli. Et, cette obsession du “propre” devient finalement le talon d’Achille de Suno v5.

Car la musique, surtout celle qui marque, n’est pas seulement affaire de justesse. Ce sont les voix cassées, les guitares désaccordées et les silences gênants qui donnent vie à un morceau. En tentant d’effacer toutes les imperfections, l’IA gomme aussi la part humaine qui rend une chanson inoubliable.

La même impression se dégage des tests réalisés avec des genres spécifiques. Demandez un rock indé lo-fi des années 90, et Suno v5 répond avec un rock surproduit digne des Arctic Monkeys. Le résultat est propre, puissant, mais éloigné de l’esprit recherché.

On voulait Pavement, on obtient un produit de stade. L’algorithme sait que ça doit sonner rock. Toutefois, il ne comprend pas ce qui rend un enregistrement sale et touchant.

Le constat est identique pour le krautrock. Là où la v4.5+ parvenait à restituer une certaine fidélité aux années 70, la v5 modernise tout. Elle y ajoute des couches synthétiques façon années 80.

