Google vous laisse enfin choisir vos sources web préférées en un clic

La bonne vieille recherche web de Google n’a pas encore rendu les armes. Vous savez pourquoi ? Car l’entreprise teste une nouvelle fonctionnalité plutôt intéressante baptisée « Sources préférées » sur les marchés américain et indien.

Cette nouveauté permet aux utilisateurs de choisir leurs sites d’actualité et blogs favoris pour les voir apparaître en priorité dans la section « Top Stories » des résultats de recherche.

Selon la boîte, activer cette option permet donc de découvrir plus facilement du contenu provenant des sources que vous appréciez.Ce serait comme si vous façonnez votre fil d’actualité selon vos envies.

To make it easier for people to get news from their favorite sites, we're launching Preferred Sources, a feature in Search that lets you customize Top Stories to see your favorite sources. Preferred Sources is rolling out today in the U.S. and India. — News from Google (@NewsFromGoogle) August 12, 2025

En gros, lorsque vous lancez une recherche, une petite étoile apparaît à côté de la section « Top Stories ». En cliquant dessus, vous pouvez ajouter vos sources préférées en les recherchant directement.

Il suffit de taper le nom du site ou de la publication que vous voulez mettre en avant, comme LeBigData. Une fois cette sélection effectuée, confirmez votre choix et rafraîchissez la page.

Et dès lors, le contenu de ce site s’affichera en priorité chaque fois qu’il sera pertinent pour votre recherche. Vos préférences restent synchronisées entre vos appareils tant que vous êtes connecté à votre compte.

Pour certaines requêtes, Google indique sur TechCrunch que les utilisateurs pourront même bénéficier d’une section distincte intitulée « De vos sources », placée juste sous « Top Stories ».

Pour info, il n’y a pas de limite stricte au nombre de sources que vous pouvez ajouter. Mais à ne pas en abuser non plus. Cette fonctionnalité facilite l’accès à des informations issues de sites que l’on aime. Toutefois, elle peut aussi limiter l’exposition à d’autres points de vue sur un même sujet.

Le secret de Google derrière Sources préférées

Au fait, Sources préférées repose sur les algorithmes classiques de Google, avec une touche de personnalisation pour chaque utilisateur. Pour qu’un site soit mis en avant, il doit publier un contenu récent et pertinent ; sinon, il restera discret.

Les recherches fréquentes privilégient automatiquement les contenus récents. Et les sites que vous consultez souvent remontent en priorité. Google précise que ces choix sont propres à chaque utilisateur et n’influencent pas les résultats des autres, garantissant l’équité.

Google's New 'Preferred Sources' test. Super interesting and shows how important it is to build an audience, a brand, a strong reputation, etc. Once you click the star in Top Stories, you can choose your preferred sites. Then hit 'reload' and Top Stories now contains those… pic.twitter.com/efrzinSDrD — Glenn Gabe (@glenngabe) June 27, 2025

Pour info, cette fonctionnalité a déjà été lancée sous le nom de « Search Labs », mais à titre expérimental. Pendant cette phase de test, plus de la moitié des utilisateurs avaient choisi quatre sources ou plus.

Et désormais, Google met « Sources préférées » à disposition de tous les internautes effectuant des recherches en anglais aux États-Unis et en Inde.

