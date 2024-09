Green Day, Bob Dylan : pourquoi leurs vidéos sont bloquées sur YouTube ?

Depuis samedi, de nombreuses vidéos d’artistes célèbres comme Adele, Bob Dylan, Green Day et Nirvana sont inaccessibles aux États-Unis. Ces vidéos, hébergées sur YouTube, sont désormais bloquées en raison d’un différend avec SESAC, un organisme de défense des droits d’exécution. Cette situation a surpris de nombreux fans qui se sont vus refuser l’accès à leurs morceaux préférés.

Les utilisateurs de YouTube aux États-Unis ont constaté que certaines vidéos de leurs artistes favoris étaient devenues illisibles. Par exemple, des titres emblématiques tels que « Like A Rolling Stone » de Bob Dylan sont désormais bloqués. Le message affiché indique : « Cette vidéo contient du contenu de SESAC. Elle n’est pas disponible dans votre pays. » Ce message s’affiche parfois après qu’une publicité a été diffusée.

Toutefois, toutes les vidéos des artistes concernés ne sont pas affectées. Certaines restent accessibles sans explication claire. Il n’est pas encore certain si ces vidéos sont exemptées du conflit ou si elles ont simplement échappé à l’attention de SESAC. Le mystère entourant cette situation alimente la confusion chez les utilisateurs.

YouTube a expliqué cette situation par l’échec des négociations avec SESAC. Cet organisme, qui représente plus de 35.000 artistes et éditeurs de musique, réclame des compensations pour l’utilisation de son répertoire. YouTube, dans une déclaration publique, a exprimé son regret face à cette impasse. Ils ont souligné qu’ils prenaient le droit d’auteur très au sérieux et qu’ils espéraient parvenir à un nouvel accord rapidement.

Un différend qui rappelle celui de TikTok

Ce conflit entre YouTube et SESAC n’est pas sans rappeler le différend qui a opposé Universal Music Group (UMG) et TikTok plus tôt cette année. Ce conflit avait temporairement retiré des chansons d’artistes comme Taylor Swift, Billie Eilish et Ariana Grande de la plateforme. De ce fait, cette affaire souligne l’importance croissante des redevances dans l’économie de la musique en ligne.

Contrairement à Universal Music Group, SESAC n’est pas une maison de disques, mais un organisme de collecte des droits d’exécution. Il représente de nombreux auteurs-compositeurs et éditeurs ayant le but d’assurer la collecte des royalties. Parmi ses artistes figurent également Burna Boy, George Clinton, Kenny Rogers et Kings of Leon.

Impact sur les artistes et les fans

Ce blocage affecte non seulement les fans, mais aussi les artistes et les éditeurs. Leurs œuvres étant temporairement inaccessibles, pourrait entraîner une perte de revenus et de visibilité. Les fans, quant à eux, espèrent une résolution rapide du conflit pour retrouver l’accès à leur musique préférée.

Bien que YouTube et SESAC aient exprimé leur volonté de parvenir à un accord, aucune solution n’a encore été trouvée. Ce type de différend pourrait durer plusieurs semaines, voire plus, avant qu’une entente soit conclue. Les utilisateurs de YouTube devront donc patienter encore un moment avant de retrouver leurs vidéos favorites.

