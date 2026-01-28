Grosse nostalgie avec les tourne-disques Bluetooth de Sony

Sony fait son grand retour dans l’univers du vinyle avec deux nouveaux tourne-disques Bluetooth.

Ce retour se passe sept ans après le succès de la PS-LX310BT. Les nouveaux tourne-disques Bluetooth du japonais Sony s’adressent aussi bien aux débutants qu’aux audiophiles. Ces nouveautés modernisent le concept tout en conservant la simplicité d’usage qui a fait la réputation de la marque.

Les nouveautés des tourne-disques Bluetooth de Sony

Les nouvelles platines PS-LX3BT et PS-LX5BT proposent des technologies actualisées pour profiter pleinement du son analogique en Bluetooth. Elles prennent en charge les disques 33⅓ et 45 tours et intègrent un préampli phono. Cela simplifie alors la connexion à n’importe quel système audio. Les codecs aptX et aptX-Adaptive autorisent en outre une diffusion sans fil haute résolution vers des enceintes ou casques compatibles.

Le modèle PS-LX5BT se distingue par sa cartouche Moving Magnet améliorée. Mais aussi, une pression du stylet plus précise et une sortie audio plaquée or pour optimiser les connexions filaires. Sony dévoile aussi le tourne-disque Bluetooth LX3BT qui constitue une option abordable pour les novices. Il conserve également un son de qualité et la facilité d’utilisation attendue d’une platine entièrement automatique.

Un design moderne et pratique

La société japonaise a par ailleurs revu le design de ses platines pour les rendre élégantes et fonctionnelles. Les deux modèles présentent un bras de lecture en aluminium ainsi qu’un plateau en aluminium moulé. Puis, un tapis en caoutchouc pour réduire les vibrations. Grâce aux commandes, on peut régler la taille du disque et la vitesse. Les tourne-disques Bluetooth de Sony viennent également avec un adaptateur 45 tours.

Le PS-LX3BT adopte en outre une finition grise claire. Ajoutez à cela un corps flottant qui s’intègre facilement sur n’importe quel meuble. D’autre part, la PS-LX5BT mise sur un look noir plus raffiné qui séduit les amateurs de vinyles. Ces platines conservent la conception automatique à entraînement par courroie. C’est donc parfait si vous voulez profiter de vos vinyles sans manipulation complexe.

Des appareils avec une compatibilité étendue

Les tourne-disques Bluetooth Sony s’équipent également d’une sortie USB pour numériser vos vinyles. Vous pouvez donc conserver vos collections en format numérique. Vous pouvez par ailleurs les jumeler avec jusqu’à huit appareils Bluetooth simultanément. De cette manière, vous pourrez envoyer le son vers vos enceintes sans fil ou vos casques Sony en toute simplicité.

The stage your vinyl deserves has arrived. Introducing the new PS‑LX3BT and PS‑LX5BT turntables that bring every groove to life with clear, warm analog sound from the first drop to the final fade‑out. Go wireless with Bluetooth or plug in. https://t.co/kkSP2R2eKj pic.twitter.com/Cd4uHOMryY — Sony Electronics (@SonyElectronics) January 22, 2026

Quand Sony lancera ces tourne-disques Bluetooth ?

La PS-LX3BT est proposée à environ 340 euros, disponible dès maintenant en précommande. La PS-LX5BT, plus haut de gamme, sortira au printemps pour à peu près 420 euros. Les deux modèles conservent l’excellente réputation des précédentes platines de la marque. Le tout avec un accent mis sur la qualité sonore et la facilité d’utilisation. En tout cas, pour les fans de musique,l’ère du vinyle connecté semble bel et bien relancée.

