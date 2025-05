Huawei va créer un cerveau pour cet humanoïde : vers une armée de robots IA chinois ?

Huawei va équiper les robots humanoïdes d’un cerveau puissant grâce à ses puces IA. Une alliance ambitieuse avec UBTech, qui rêve d’un avenir peuplé de robots dans les maisons chinoises.

En Chine, Huawei Technologies et UBTech Robotics s’unissent pour faire entrer les humanoïdes dans la vie quotidienne. Dans ce contexte, les deux entreprises comptent bien mêler intelligence artificielle, robotique, et technologie cloud.

Huawei et UBTech veulent rendre les robots humanoïdes indispensables

Comme le souligne le South China Morning Post, cet accord a été signé à Shenzhen, au sud de la Chine. Huawei et UBTech veulent amener les humanoïdes hors des laboratoires. En effet, leur objectif est de les installer dans nos maisons et nos lieux de travail.

Et selon les premiers détails, Huawei apporte plusieurs éléments clés. À titre d’exemple, citons ses puces Ascend et Kunpeng. En parallèle, l’usage du cloud renforce considérablement sa position dans le secteur. Grâce à elle, les robots pourront traiter des données, apprendre et s’adapter en temps réel.

Cette base technique devient, en quelque sorte, le cerveau des robots humanoïdes. UBTech, de son côté, fournit les corps, les capteurs, les mouvements etc… tout ce qui rend le robot concret.

Huawei and Ubtech Robotics inked a deal in Shenzhen yesterday to ally in embodied intelligence and humanoid robotics in industrial, home, and other scenarios. The pair also plan to jointly establish an embodied intelligence innovation center. @Huawei @UBTECHRobotics pic.twitter.com/YDWzTqhVM6 — Yicai 第一财经 (@yicaichina) May 13, 2025

UBTech prévoit également de lancer un centre consacré à l’intelligence incarnée, c’est-à-dire une IA intégrée dans un corps tangible. Le robot pourra alors observer, écouter, apprendre et réagir.

Et selon leurs prévisions, plusieurs modèles sont en préparation. Que ce soit sur roulettes ou en marchant, tous seront pilotés via le cloud développé par Huawei. Cela permettra des mises à jour régulières, et une amélioration continue de leurs capacités.

Le robot Walker, déjà développé par UBTech, donne vie concrètement à cette ambition. Il est bipède, de taille humaine, et prêt à être commercialisé en Chine.

En Chine, une armée de robots se prépare déjà

Lorsque le partenariat a été annoncé, la Bourse a réagi sans attendre. En effet, l’action UBTech a bondi de 10 % en une seule journée. Parallèlement, l’indice Hang Seng a progressé de 3 %, sa meilleure performance depuis début mars.

Si l’on en croit LeadeRobot, 2025 pourrait marquer un doublement du marché robotique chinois. L’investissement est estimé à 5,3 milliards de yuans, équivalant à 732 millions de dollars.

UBTech, en ce qui concerne ses objectifs, prévoit déjà la production de 1 000 humanoïdes pour cette année. En parallèle, l’entreprise a aussi signé avec Midea Group et Easyhome New Retail Group. Ces partenariats visent à intégrer les robots dans les maisons et les usines.

Huawei, quant à elle, multiplie les projets. En novembre, par exemple, elle a lancé un centre mondial pour l’intelligence incarnée. Et d’après les données officielles, elle a également signé des accords avec 16 entreprises robotiques, dont Huayan Robotics et Leju Robot.

Plus tôt cette année, sa branche Hubble Technology Investment a acquis 1,4 % de Spirit AI, une startup prometteuse.

Et selon TrendForce, six constructeurs chinois visent chacun plus de 1 000 humanoïdes pour 2025.

Mais au fond, sommes-nous prêts à vivre avec des robots intelligents ? Car, en réalité, elle a déjà commencé…

