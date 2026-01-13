L’humanoïde Atlas tente un backflip : ça ne se passe pas comme prévu

Atlas, le célèbre humanoïde de Boston Dynamics, s’avance avec assurance, sous les regards attentifs des spectateurs au CES 2026. Et en quelques secondes, sa performance bascule entre un « waouh » puis un léger « oups« .

Lors du CES 2026 à Las Vegas, Boston Dynamics a une nouvelle fois attiré tous les regards avec la dernière version de son robot humanoïde Atlas. Sur scène, la machine impressionne d’abord par sa démarche étonnamment naturelle. À tel point que certains spectateurs se demandent brièvement si un humain ne se cache pas à l’intérieur. Mais non, Atlas est bien un robot humanoïde à 100 %, fruit de plus de dix ans de développement.

Toutefois ce n’est pas sa marche fluide qui va faire le tour des réseaux sociaux. En marge du salon, Boston Dynamics a organisé une démonstration plus intime, réservée à un petit groupe de curieux pour divertir, mais aussi prouver une fois de plus l’agilité de son robot vedette. Et pour cela, quoi de mieux qu’un salto arrière ?

Atlas fait le show avec un salto arrière audacieux

La scène est filmée : un compte à rebours, Atlas se prépare, puis s’élance. En l’air, le robot effectue une rotation complète et retombe bien sur ses deux pieds. Mission accomplie ? Pas tout à fait car la réception est un peu bancale. Atlas trébuche brièvement, perd le capuchon de la pince de sa main droite et fait entendre un bruit métallique peu rassurant.

Pourtant, l’essentiel est ailleurs. En une fraction de seconde, le robot parvient à se redresser et à éviter une chute plus spectaculaire. Cette réaction éclair montre à quel point ses articulations et ses systèmes de contrôle sont capables de s’adapter en temps réel. Même lorsque tout ne se passe pas comme prévu. Le sol légèrement glissant pourrait aussi expliquer cette réception imparfaite.

That’s a wrap! Thanks for a great week. [pic.twitter.com/IGZY4GHDHh](http://pic.twitter.com/IGZY4GHDHh) — Mario Bollini (@mario_bollini) January 10, 2026

Ce n’est pas la première fois qu’Atlas s’essaie au backflip. Il y a huit ans déjà, une version plus ancienne avait réussi la figure, avec un avantage notable, donc une position de départ plus élevée. Plus récemment, le robot s’est même offert un salto en costume de Père Noël. Voilà une preuve que Boston Dynamics assume pleinement le côté spectaculaire de ses démonstrations.

Cette tentative au CES 2026 n’apprend peut-être pas grand-chose sur l’utilisation d’Atlas dans des usines ou des entrepôts. Mais elle illustre parfaitement sa capacité à coordonner des mouvements complexes à grande vitesse et à se rattraper en cas d’erreur. Et pour un humanoïde destiné à évoluer dans le monde réel, c’est loin d’être anecdotique.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.