Il a modifié sa smartwatch pour jouer à Doom, Quake et Half-Life : voici comment faire

Avez-vous déjà songé à jouer les jeux de tirs classiques sur votre montre connectée ? C’est désormais possible ! Le succès de l’expérience de l’utilisateur Damsey_Doo en est la preuve ! En fait, il a réussi à faire tourner Doom, Quake et Half-Life sur une smartwatch.

Sorti il ​​y a plus de 26 ans, le premier Half-Life est aujourd’hui encore considéré comme l’un des meilleurs jeux vidéo de tous les temps. Il s’est imposé grâce à son scénario captivant, son action intense et son univers immersif, à une époque où peu de jeux allaient aussi loin. Cet exploit réalisé par ce Redditor triomphant va encore propulser ces jeux historiques. Comment cette personne a-t-elle réussi à faire fonctionner ces jeux de tir classiques sur une montre connectée ?

Des utilisateurs de Reddit ont réussi à faire tourner Half-Life sur une montre connectée !

Récemment, un utilisateur de Reddit, Damsey_Doo, a partagé une publication montrant Half-Life en train de fonctionner sur sa montre connectée. À ma grande surprise, le jeu tournait sans aucun problème visuel.

De plus, les performances semblaient aussi tout à fait correctes. Cela ne faisait que montrer que les jeux classiques comme Half-Life peuvent être pris en charge par une aussi petite montre connectée.

L’auteur de la publication n’a pas précisé le modèle exact de sa montre. En revanche, il a annoncé qu’il ne s’agissait pas d’une Apple Watch. Il est donc probable qu’il ait utilisé une montre connectée sous Android, capable d’installer des applications et des jeux.

Rappelons qu’avec les processeurs toujours plus puissants des montres connectées modernes, ainsi faire tourner un jeu comme Half-Life devient un jeu d’enfant.

Vous avez certainement hâte de connaître comment Damsey_Doo a réussi à faire tourner ce jeu sur une montre connectée ? Vous allez être déçu, car il n’a pas précisé la méthode exacte qu’il a utilisée pour réaliser cet exploit de rétro-gaming.

Néanmoins, de nombreux commentaires suggèrent que l’option la plus probable est l‘utilisation de Xash3D. Il s’agit d’un moteur personnalisé qui permet de faire tourner Half-Life sur plusieurs appareils comme les téléphones Android et prolonger en même temps sa durée de vie.

Ainsi, il aurait peut-être utilisé le même. En effet, il a déjà utilisé cette approche pour jouer à Half-Life 1 sur son Smartphone, cela semble être l’hypothèse la plus plausible. De plus, la méthode n’est pas difficile à mettre en place et tout le monde pourrait l’essayer facilement !

Alors, est-ce que vous êtes tenté par cette nouvelle approche ? N’hésitez pas à l’exécuter et à faire un petit retour dans les commentaires pour parler de votre expérience !

