Il a survécu trois mois avec un cœur artificiel

Un patient australien a réalisé un exploit médical en survivant plus de 100 jours avec un cœur artificiel avant de recevoir une greffe. Cette prouesse est rendue possible grâce à BiVACOR, une entreprise spécialisée dans les dispositifs médicaux innovants.

Son invention, le Cœur Artificiel Total (TAH), offre un nouvel espoir aux patients en attente d’un organe compatible. Contrairement aux modèles traditionnels, le TAH repose sur une pompe à sang rotative électromécanique. Son fonctionnement repose sur un rotor en lévitation magnétique, qui alimente simultanément le corps et les poumons. Cette approche permet d’éliminer les frottements, ce qui réduit l’usure et augmente potentiellement la durée de vie du dispositif.

Le patient, qui a souffert d’une maladie cardiaque avancée, avait besoin d’un remplacement immédiat. Après six heures d’intervention, les chirurgiens ont installé le cœur artificiel. Ce qui lui a permis de retrouver une vie normale pendant plus de trois mois. Finalement, il a pu recevoir un cœur de donneur et poursuivre sa convalescence.

Un dispositif conçu comme une solution temporaire

Aujourd’hui, les cœurs artificiels ne remplacent pas encore les greffes à long terme. Cependant, ils servent de solution d’attente pour les patients dans un état critique. En 2023, BiVACOR avait déjà mené des tests aux États-Unis sur cinq patients, avec des résultats variables. Certains ont survécu plusieurs semaines, tandis que d’autres ont dû subir une nouvelle intervention rapidement.

Le TAH n’est pas encore disponible pour une utilisation massive. Les autorités américaines ont approuvé seulement 15 essais humains supplémentaires. L’objectif de BiVACOR est de prolonger la durée de vie du dispositif à dix ans, soit l’équivalent de la longévité moyenne d’un cœur greffé.

Une innovation qui pourrait changer la médecine

Si les tests cliniques confirment son efficacité, le TAH pourrait révolutionner le traitement de l’insuffisance cardiaque. À l’avenir, cette technologie pourrait réduire la dépendance aux donneurs et proposer une nouvelle alternative aux patients. Cependant, plusieurs années seront nécessaires avant son adoption à grande échelle.

Ce succès marque une étape clé pour la recherche médicale. Bien que prometteur, ce cœur artificiel nécessite encore des améliorations avant de devenir une alternative viable aux greffes. Les prochaines années seront déterminantes pour valider son efficacité et garantir son accès aux patients du monde entier.

