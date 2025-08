Il se fait hacker son mot de passe : son entreprise de 158 ans fait faillite

Un mot de passe simple et faible a suffi aux gang Akira de hacker et faire tomber KNP Logistics. L’entreprise fut paralysée et 700 salariés sont brutalement mis au chômage.

Fondée en 1865, KNP Logistics, connue pour sa marque Knights of Old, incarnait la tradition du transport britannique. Sa flotte de 500 camions sillonnait le Royaume-Uni, assurant le lien entre les régions et soutenant l’économie locale du Northamptonshire. Mais, tout s’effondre en 2023.

Mot de passe faible, hacker en embuscade, rançon élevée

Un mot de passe trop simple, celui d’un employé, dont l’identité reste confidentielle, a permis aux hackers du gang Akira d’infiltrer le système de KNP Logistics. Spécialisés dans les attaques par rançongiciel, ces cybercriminels ont rapidement chiffré les données critiques et verrouillé toute l’infrastructure.

En quelques minutes, l’entreprise s’est retrouvée totalement paralysée. Plus d’accès aux fichiers, aux plannings, ni aux outils essentiels à la gestion des livraisons.

Dans un documentaire diffusé par la BBC le 21 juillet 2025, Paul Abbott, directeur de KNP, a confié avoir choisi de taire l’identité de l’employé. « Voudriez-vous savoir si c’était vous ? » a-t-il lancé, évoquant la charge émotionnelle que porterait une telle vérité.

Les hackers ont laissé à la direction un message cynique, typique des attaques par rançongiciel. « Si vous lisez ceci, cela signifie que l’infrastructure interne de votre entreprise est totalement ou partiellement morte… Gardons nos larmes et notre ressentiment pour nous, et tentons d’engager un dialogue constructif. »

Il fallait payer ou tout perdre. Aucun montant n’a été précisé, mais un cabinet spécialisé dans la négociation de rançons estime que la demande aurait pu atteindre cinq millions de livres sterling.

Pour KNP Logistics, le paiement était inenvisageable, malgré une assurance cyber et des systèmes conformes aux standards de l’industrie. Les tentatives de restauration ont échoué.

Sans accès aux données, l’entreprise n’a plus pu assurer les livraisons, répondre à ses clients ou honorer ses contrats. Les partenaires ont perdu confiance, les flux se sont arrêtés, et la trésorerie s’est tarie.

La chute d’un pilier du transport britannique

Entre juin et septembre 2023, KNP a lutté pour survivre. Cependant, chaque jour sans système fonctionnel accentuait la crise.

Les clients, privés de livraisons, ont migré vers la concurrence. Les pertes s’accumulaient et les efforts pour restaurer les données restaient sans effet.

Le 25 septembre 2023, l’entreprise a déposé le bilan. Une fin brutale pour cette figure du transport fondée en 1865.

Les 700 employés, dont beaucoup travaillaient depuis des années chez KNP Logistics, ont perdu leur emploi. Le Northamptonshire, où la société représentait un employeur de poids, a encaissé le choc.

Les attaques de hackers et rançongiciels, souvent déclenchés par un mot de passe vulnérable ou une simple faille humaine, se multiplient. La même année, le National Cyber Security Centre (NCSC), rattaché au GCHQ, a recensé 19 000 attaques visant des entreprises britanniques.

Des groupes comme M&S, Harrods ou encore Co-op ont été visés. Ce dernier a vu les données de 6,5 millions de membres compromises.

Suzanne Grimmer, responsable d’une unité spécialisée, signale entre 35 et 40 attaques chaque semaine, soit le double en deux ans. Elle redoute que 2025 devienne « l’année la plus noire jamais enregistrée » pour les ransomwares au Royaume-Uni.

