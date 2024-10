Ils découvrent des trous gigantesques au fond d’un lac : les scientifiques sans voix

Les scientifiques sont perplexes après la découverte de dizaines de cratères géants au fond du lac Michigan. Ces trous mystérieux, découverts pour la première fois il y a deux ans, n’ont pas encore livré tous leurs secrets. Les chercheurs restent déconcertés par leur formation et leur rôle dans cet écosystème aquatique.

Le Wisconsin Shipwreck Coast Maritime Sanctuary (WSCMS), une organisation qui protège une région du lac Michigan, a repéré ces cratères lors d’une étude sous-marine. Cette zone est déjà connue pour abriter de nombreuses épaves historiques, mais la présence de ces trous soulève de nouvelles questions. L’équipe de chercheurs a utilisé un robot submersible pour explorer les profondeurs. Ce dernier a révélé la présence de ces anomalies inattendues.

Selon Russ Green, un archéologue maritime du sanctuaire, ces cratères, situés dans des eaux plus profondes, étaient jusqu’ici inconnus. « Ils se trouvent dans des eaux plus profondes… et n’étaient pas connus auparavant », a-t-il déclaré. Leur taille varie entre 6 et 12 mètres de profondeur et certains mesurent jusqu’à 300 mètres de diamètre. Les formes irrégulières de ces trous ont surpris l’équipe de scientifiques. Personne ne s’attendait pas à une telle découverte.

Brendon Baillod, un passionné de chasse aux épaves, a également fait cette découverte lors de ses recherches pour retrouver un cargo naufragé. Par coïncidence, ses observations ont coïncidé avec celles des scientifiques. Baillod a noté la présence de dizaines de cratères dans sa zone de recherche, tous avec des dimensions impressionnantes. « La plupart mesuraient entre 150 et 300 mètres de diamètre », a-t-il précisé.

Une collaboration scientifique

Les observations de Baillod et de l’équipe du WSCMS ont conduit à une collaboration avec la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Ensemble, ils ont planifié une expédition en août dernier pour examiner de plus près ces trous grâce à un submersible télécommandé. Le submersible a plongé à des centaines de mètres de profondeur et a révélé environ 40 petits cercles parfaits. Cette découverte abrite diverses formes de vie marine.

Les chercheurs soupçonnent que ces cratères pourraient être des gouffres naturels, mais cette hypothèse reste à confirmer. « Nous les explorerons pendant des années à venir », a ajouté Russ Green. L’archéologue espère que des études futures apporteront des réponses plus précises sur l’origine et la nature de ces formations.

Bien que des expéditions supplémentaires soient prévues, les scientifiques n’ont toujours pas percé le mystère des trous du lac Michigan. Ces découvertes ne font que renforcer l’intrigue autour des profondeurs cachées des Grands Lacs.

