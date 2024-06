Industrial Cloud : la solution tout-en-un pour les entreprises high tech

Fournir des outils, des fonctionnalités, et des services adaptés aux attentes de plusieurs secteurs, tels sont les objectifs de l'approche Industrial Cloud. En plus d'être une solution efficace, cette approche facilite aussi l'accès des entreprises à la haute technologie. Tout savoir.

Le Cloud Computing est un véritable atout pour une entreprise high tech. En effet, le stockage des données à travers des serveurs permet d'alléger les coûts. Les services de référence, comme Amazon Web Service, ou Microsoft Azure ont compris ce concept. Toutefois, les entreprises ont besoin d'une démarche un peu plus particulière, d'où la création de l'Industrial Cloud. Cette stratégie se focalise sur un usage plus spécifique, en fonction du secteur d'activité. Voici alors tout ce que vous devez savoir sur le présent, mais aussi sur l'avenir des entreprises du XXIe siècle.

Industrial Cloud : qu'est-ce que c'est ?

« 85 % des organisations devront adopter la stratégie cloud-first d'ici 2025 ». Cette phrase résume parfaitement la place du Cloud Computing dans la majorité des secteurs d'activités. Toutefois, une approche générale ne permet pas d'assurer la productivité de tous. C'est ici qu'intervient l'Industrial Cloud.

Ces plateformes permettent alors de trouver des solutions cloud spécifiques, en fonction du domaine en question. Immobilier, santé, finance, etc. L'objectif est de fournir tous les atouts pour garantir la réussite du secteur concerné.

Voici une autre définition de Gregor Petri, Vice-président Analyste chez Gartner, qui explique le concept sous un autre point de vue.

« En effet, les plateformes Cloud industrielles transforment une plateforme cloud en plateforme commerciale, permettant à un outil d'innovation technologique existant de servir également d'outil d'innovation commerciale. Ils ne le font pas sous la forme de solutions SaaS verticales prédéfini unique, mais plutôt sous la forme de plateforme modulaire et composable soutenue par un catalogue de fonctionnalités commerciales packagées spécifiques à l'industrie. »

L'étude de Gartner, et l'importance de l'Industrial Cloud

Les équipes de spécialistes de Gartner s'engagent toujours à trouver des solutions efficaces pour les entreprises. Et l'approche Industrial Cloud fait partie de leurs missions. Ils ont alors mené une étude pour enquêter sur l'importance de cette stratégie auprès de plusieurs entreprises.

En Amérique du Nord, ainsi qu'en Europe, seuls 39 % des entreprises ont commencé à choisir cette stratégie. Toutefois, c'est une amélioration nette, par rapport à ces dernières années. Aussi, 17 % de ces entreprises envisagent un déploiement complet d'ici 2026.

Pour Gartner, l'adoption de l'Industrial Cloud est l'avenir des entreprises. En effet, cette méthode permet de mieux utiliser les solutions technologiques, en fonction du secteur d'activité. D'ici 2027, plus de 70 % des entreprises à travers la planète utilisent l'Industrial Cloud. L'objectif est d'accélérer la productivité, en se focalisant sur l'aspect commercial de la stratégie.

L'industriel Cloud se focalise sur la résolution des besoins spécifiques d'une entreprise. Les spécialistes doivent alors utiliser plusieurs stratégies pour atteindre cet objectif. En général, l'approche associe la création de services, de logiciels, d'applications, et d'outils spécialisés. Toutefois, il existe un mode de fonctionnement classique pour assurer la réussite de la stratégie.

Comprendre les besoins du secteur

C'est la première étape dans l'approche Industrial Cloud. Des experts vont d'abord effectuer une analyse approfondie de l'entreprise en question. Tout passe alors par l'étude des flux de travail de tous les services de l'entreprise. Cette démarche facilite l'identification de ses solutions sur le long terme.

Ensuite, les spécialistes de l'Industrial Cloud commencent à recenser les problèmes que rencontre l'entreprise. Ce n'est qu'à la fin qu'ils proposent des solutions en fonction de la situation. Ces dernières prendront en charge la majorité des exigences de l'entreprise.

Proposer des services spécifiques

Cette étape est la plus importante de l'Industrial Cloud. Après avoir identifié les problèmes, les spécialistes fournissent des applications, et des logiciels cloud. Dans tous les cas, ces solutions doivent répondre aux besoins spécifiques du secteur concerné.

Par exemple, une entreprise de télémédecine doit avoir un outil pour conserver les dossiers électroniques des patients. L'Industrial Cloud est alors la solution pour atteindre cet objectif.

Protection des données

On ne peut pas proposer des procédés Cloud efficaces sans être conforme à la loi. Ainsi, une stratégie Industrial Cloud digne de ce nom doit respecter les réglementations en vigueur en termes de protection des données.

Toutes les solutions doivent être adéquates aux mesures de sécurité spécifiques. De la collecte, aux stockages, en passant par le traitement, les logiciels et les outils ne doivent pas avoir de failles. Les spécialistes de l'Industrial Cloud sont dans l'obligation de faire un suivi de sécurité pour assurer de l'efficacité de leur système.

Avantages de l'Industrial Cloud

Hausse de l'efficacité de l'entreprise

Avec les outils et services spécifiques, l'Industrial Cloud peut optimiser le flux de travail de tous les employés. En effet, les tâches redondantes diminuent au fil du temps. De plus, les outils peuvent prendre en charge la manipulation des données. Les spécialistes peuvent alors se focaliser sur les missions importantes.

L'innovation

L'Industrial Cloud permet aussi d'instaurer de nouvelles approches dans le mode de fonctionnement de l'entreprise. En effet, les outils, surtout les IA, peuvent utiliser des stratégies efficaces pour devancer la concurrence. Ces innovations aident à la prise de décision d'une entreprise. Désormais, cette étape se basera sur des données précises.

The Volkswagen Industrial cloud will become an open ecosystem where other auto manufacturers can take advantage of Volkswagen's innovations using AWS. #reInvent pic.twitter.com/Ad8AtzA7y9 — AWS Events (@AWSEvents) December 5, 2019

Économie

Certaines entreprises se focalisent sur plusieurs tâches pour assurer l'efficacité de leurs stratégies. Certes, cette stratégie fonctionne. Toutefois, les coûts sont considérables, surtout sur le long terme.

En utilisant les solutions spécifiques, les ressources seront mieux réparties dans les services qui en ont le plus besoin. Par ailleurs, l'entreprise ne va plus dépenser une somme astronomique pour créer des logiciels spécifiques. Tout sera inclus dans l'Industrial Cloud.

Effectivement, tout ce qui concerne les outils, et les logiciels seront gérés par les spécialistes de l'Industrial Cloud. Mise à jour, maintenance, débogage, formations des équipes, etc. Il suffit alors de payer la somme convenue dans le contrat de départ, et c'est tout.

En se basant sur un autre point de vue, l'Industrial Cloud réduit les coûts en évitant les surplus pour une entreprise.

Rester à la hauteur de la concurrence

Et si tout le monde utilise l'approche Industrial Cloud ? Gartner estime que plus de 85 % des entreprises doivent adopter cette stratégie d'ici 2026. Les sociétés qui ne choisissent pas cette stratégie seront dépassées par la concurrence.

Effectivement, l'Industrial Cloud pourra définir les conditions du marché. Les outils, ainsi que les services spécifiques seront les clés pour rester à la hauteur de cette exigence. De plus, la conformité de l'entreprise face aux réglementations entre aussi dans les variables.

Utiliser l'Industrial Cloud est désormais primordial dans l'ère du numérique. Ce n'est plus un incontournable, mais un indispensable sur le long terme.

Les domaines d'application de l'Industrial Cloud

Secteur médical

La confidentialité a toujours été un mot d'ordre dans le secteur sanitaire. L'Industrial Cloud assure alors la conformité des entreprises avec les réglementations en vigueur. Par ailleurs, les logiciels et les outils facilitent la gestion des dossiers électroniques des patients.

Toutes ces approches sont les clés pour une entreprise de télémédecine. Ce secteur est en pleine émergence, surtout avec l'évolution de la haute technologie. Oui, même l'IA a sa place dans la médecine, mais elle est toujours sous la supervision d'un spécialiste humain.

Finance

Les outils Industrial Cloud se focaliseront sur l'analyse des données en temps réel afin d'éviter les pertes. Toutefois, des spécialistes du secteur vont aussi assurer la conformité de ces logiciels avec le RGPD et les réglementations de Sarbanes-Oxley.

Marketing digital

Des activités sur internet améliorent la productivité d'une entreprise. Des logiciels spécifiques vont se concentrer sur ces missions. Ainsi, les contenus sur les réseaux sociaux et les ressources allouées aux publicités en ligne seront gérés par l'Industrial Cloud.

Industries en générale

La chaîne d'approvisionnement, le processus de production, ainsi que les missions en rapport avec la qualité de produit peuvent être gérés par les outils d'Industrial Cloud.

Quelques entreprises qui proposent des services Industrial Cloud

Oui, l'une des références mondiales du Cloud Computing a des offres d'Industrial Cloud. Ces dernières se focalisent sur les secteurs les plus importants à travers la planète.

On a AWS HealthCare, qui se concentre sur le domaine de la santé. Des spécialistes accompagnent alors les entreprises intéressées par la télémédecine et les activités en rapport avec ce domaine. On peut aussi citer AWS Retail qui prend en charge les ventes en détail

Contrairement à AWS, Microsoft propose plusieurs solutions en fonction des secteurs. Par exemple, les analystes peuvent utiliser l'outil Dynamics 365 for Finance and Operations. Pour l'internet des objets, on a Azure IoT Suite.

Salesforce

Spécialisée dans le marketing, Salesforce propose des solutions efficaces pour les acteurs de ce secteur. Vous pourrez alors compter sur la plateforme Salesforce Customer 360.

Comme Amazon Web Services, IBM touche plusieurs secteurs avec ses stratégies Industrial Cloud. C'est une véritable solution polyvalente pour les intéressés. On peut citer Watson Health, IBM Cloud for Financial Services et IBM Sterling Supply Chain Suite.

L'entreprise adopte la même stratégie que AWS et IBM. Toutefois, elle met des efforts considérables dans le domaine de la santé, du commerce, et de la vente en détail.

