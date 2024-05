Salesforce affirme que l’avenir de l’expérience client passe par l’IA

Lors de la conférence Connections 2024, Salesforce a dévoilé des fonctionnalités innovantes destinées aux équipes marketing et e-commerce. Ces outils, basés sur une IA de confiance et des données unifiées, visent à enrichir l'expérience client et à optimiser les interactions à chaque point de contact.

Des outils innovants pour le marketing et le e-commerce

Salesforce introduit Einstein Copilot for Marketers, un assistant d'IA conçu pour automatiser la création de campagnes marketing. Cet outil révolutionnaire permet d'automatiser la création de briefs, de contenu et de campagnes par e-mail, ce qui accélère considérablement le processus de mise sur le marché.

Einstein Copilot for Marketers révolutionne la création de campagnes marketing. Grâce à l'intégration des données clients, les réponses générées sont personnalisées et correspondent parfaitement à la voix de la marque. Par exemple, les équipes d'un distributeur de vêtements peuvent demander à l'IA de créer un brief détaillant les objectifs de la campagne, les indicateurs clés de performance, le public cible et le contenu initial des ressources.

L'IA pour le commerce

Einstein Copilot for Merchants, l'assistant IA pour les commerçants, simplifie la configuration de vitrines et génère des promotions personnalisées. Il améliore également la visibilité des produits et fournit des recommandations de référencement basées sur l'IA.

Cet assistant IA améliore la productivité en proposant des informations pour optimiser la visibilité des produits. Par exemple, un fabricant d'équipements de climatisation peut créer rapidement une page de produits détaillée avec des instructions en langage naturel et optimiser ses ventes grâce à des promotions multilingues et ciblées, générées automatiquement en fonction de l'emplacement des acheteurs et de leurs précédents achats.

Data Cloud for Commerce, l'harmonisation des données

Data Cloud for Commerce permet aux commerçants de combiner leurs données internes avec celles des clients pour créer une vue unifiée. Cette harmonisation facilite la personnalisation des offres et des expériences d'achat.

Une entreprise peut créer des segments de clientèle de nouveaux acheteurs et leur envoyer des promotions personnalisées pour les encourager à faire d'autres achats et les fidéliser. De plus, elle peut identifier les produits les plus performants par région et par stock disponible.

Einstein Personalization, la personnalisation en temps réel

Einstein Personalization utilise des données d'engagement en temps réel pour créer des campagnes marketing cross-canal. Cette personnalisation dynamique est basée sur un profil client unifié. Elle permet de proposer automatiquement les meilleures offres ou contenus personnalisés, quel que soit le point de contact du client avec la marque.

Les enjeux de l'IA et de la personnalisation

Malgré l'importance de la personnalisation, 75% des services informatiques peinent à exploiter leurs données. Seuls 31% des spécialistes du marketing sont satisfaits de leur capacité à unifier les données clients.

Matthew Randall, Directeur des logiciels et de l'intégration chez Aston Martin, souligne l'importance de Salesforce pour offrir des expériences sur-mesure. La plateforme Einstein 1 permet à Aston Martin de déployer l'intelligence artificielle pour améliorer les interactions clients.

La confiance et la sécurité des données

Einstein Copilot utilise les métadonnées pour interpréter les prompts dans leur contexte. La couche de confiance Einstein protège la confidentialité des données. Cela empêche le LLM de conserver les informations fournies.

Disponibilités et informations complémentaires

Lancement progressif des nouveautés :

Einstein Copilot for Marketers : disponible à l'été 2024 ;

: disponible à l'été 2024 ; Einstein Copilot for Merchants : en version bêta à l'automne 2024 ;

: en version bêta à l'automne 2024 ; Data Cloud for Commerce : disponible à l'été 2024 pour les clients B2B et à l'automne 2024 pour les clients B2C ;

: disponible à l'été 2024 pour les clients B2B et à l'automne 2024 pour les clients B2C ; Einstein Personalization : disponible à l'été 2024 en version limitée.

Pour en savoir plus sur les nouvelles fonctionnalités de Salesforce, accédez au replay de connections sur Salesforce+. Vous pouvez également découvrir davantage sur Salesforce Marketing Cloud et Salesforce Commerce Cloud.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction

