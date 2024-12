Intel dévoile enfin ses cartes graphiques Battlemage : la nouvelle référence grand public ?

Intel vient d’annoncer ses nouvelles cartes graphiques Battlemage. Conçues pour bousculer le marché, ces petits bijoux promettent des performances de jeu en 1440p à un prix enfin raisonnable. Après des débuts hésitants avec la série Arc Alchemist, Intel revient ainsi armé d’une ambition claire ! Et c’est d’offrir aux joueurs à budget serré des GPU qui rivalisent avec les géants du marché. Alors, est-ce un pari réussi ou juste un simple coup d’éclat ? C’est parti pour plus de détails !

Nous le savons tous, le marché des cartes graphiques a été une véritable montagne russe ces dernières années. Entre les hausses de prix, des performances pas toujours à la hauteur et une course folle à la puissance brute, les joueurs soucieux de leur portefeuille se sont retrouvés souvent déçus.

Mais voilà qu’Intel, après avoir tâtonné avec sa première génération de cartes graphiques discrètes, revient en force avec sa toute nouvelle série Battlemage. Les Intel Arc B580 et Arc B570 ont été dévoilées. Et elles s’annoncent comme des candidates sérieuses pour conquérir le segment des GPU abordables.

Avec une architecture Xe2 repensée, des spécifications taillées pour le 1440p, et des prix qui n’effraient pas, Intel veut séduire un public en quête d’un équilibre entre performance et accessibilité. Ces nouvelles cartes étaient enfin celles qui redéfiniraient ce qu’on peut attendre d’un GPU à moins de 300 € ? Il est temps d’explorer ce que ces Battlemage ont dans le ventre.

Intel et ses nouvelles cartes graphiques Battlemage

Alors, Intel a enfin levé le voile sur ses toutes dernières cartes graphiques Battlemage ce 3 décembre. L’entreprise a présenté les Intel Arc B580 et Intel Arc B570, deux nouvelles options plus abordables.

Le modèle Intel Arc B580 est une petite bête taillée pour le 1440p. Avec ses 20 cœurs Xe, 20 unités de ray tracing, et un généreux 12 Go de mémoire GDDR6 en 192 bits, elle s’annonce compétitive. Cette carte graphique Battlemage est clairement conçue pour offrir un gameplay fluide sur des jeux modernes sans exploser votre budget.

Et sa petite sœur, l’Intel Arc B570, n’est pas en reste. Certes, elle est un peu moins costaude avec 18 cœurs Xe, 10 Go de GDDR6 en 160 bits. Toutefois, elle surpasse déjà les Nvidia RTX 4060 Ti et AMD RX 7600 XT sur le terrain de la bande passante mémoire. Je pense que c’est un élément crucial pour jouer en 1440p.

Un prix (enfin) raisonnable !

Depuis quelques années, le marché des cartes graphiques grand public a été dominé par des hausses de prix parfois absurdes et des choix limités pour les gamers. Donc, si les GPU Battlemage tiennent leurs promesses, elles offriront une alternative crédible aux produits Nvidia et AMD qui peinent encore à bien performer sur cette résolution à moins de 400 €.

Ce qui rend ces GPU Battlemage encore plus séduisants, c’est leur prix de lancement. L’Intel Arc B580 sera disponible à partir de 249 $ (environ 230 €), tandis que l’Arc B570 démarrera à 219 $ (environ 200 €). Dans un monde où les cartes graphiques abordables se font rares, je trouve que c’est une bouffée d’air frais.

Battlemage is bringing new magic to the gaming world 🪄.



Introducing Intel Arc B-Series Graphics (code-named Battlemage), with top-tier performance per dollar, stunning visuals, fluid gameplay and AI-enhanced features. Learn more: https://t.co/cLlfVRxvIR pic.twitter.com/7xrUl7FH1O — Intel News (@intelnews) December 3, 2024

Par ailleurs, ces prix concernent les modèles de référence. Si vous préférez des versions custom signées Acer, ASRock ou Gunnir, vous aurez sûrement des options avec des tweaks intéressants (et peut-être un léger surcoût).

En plus, vous n’aurez pas à attendre une éternité pour mettre la main sur ses cartes graphiques Battlemage. L’Arc B580 arrive dès le 13 décembre 2024, pile à temps pour votre setup gaming des fêtes ! Quant à l’Arc B570, elle sera disponible un peu plus tard, le 16 janvier 2025.

Le retour d’une carte graphique « légendaire » ?

Avez-vous une RTX 3060 Ti ou rêviez-vous d’en avoir une ? Vous savez à quel point cette carte était une perle rare dans son époque. Lancée il y a quelques années, elle combinait des performances solides en 1440p à un prix très correct. Mais dommage, sa supposée héritière, la RTX 4060 Ti, a un peu déçu. La bande passante mémoire était trop limitée et c’était un coup dur pour les joueurs.

Ainsi, ces nouveaux GPUs Battlemage pourraient bien prendre la relève. Leur bande passante mémoire et leur configuration technique semblent capables de faire ce que la RTX 4060 Ti ne peut pas. C’est-à-dire jouer à des jeux en 1440p avec des graphismes décents et des fps stables.

Intel finally revealed their Arc B-Series (Battlemage) GPUs. These cards are designed to compete at the mid-range level (ex: RTX4060) with a lower price point.

They also offer key competitive features, such as resolution scaling, and low latency modes. pic.twitter.com/EEGstjS1Qf — Game Over Thirty (aka RallyCarDelta) (@GameOverThirty) December 3, 2024

Par ailleurs, si Intel réussit à gérer les pilotes et le support logiciel (le talon d’Achille des précédents modèles Arc), cela pourrait vraiment ravir les joueurs à petit budget.

Les GPU Intel Battlemage vont-ils vous convaincre ? Est-ce que vous vous laissez tenter par ces promesses de 1440p accessible ? Dites-nous ce que vous en pensez et si l’un de ces modèles pourrait rejoindre votre setup.

