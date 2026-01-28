Interactions à risque ? Meta bloque ses personnages IA pour les ados

Le géant des réseaux sociaux serre le frein sur les chatbots IA les plus humains. Face aux critiques et aux enquêtes, Meta préfère couper temporairement l’accès de ses personnages IA aux ados. Apparemment, les compagnons virtuels deviennent de plus en plus réalistes.

Meta a annoncé une suspension mondiale de l’accès des ados à ses personnages de chatbot IA. Cette mesure est temporaire, mais elle vise à laisser le temps à l’entreprise de développer une version repensée. Celle qui intègre des contrôles parentaux et des garde-fous de sécurité renforcés.

Des personnages IA de Meta jugés trop risqués pour les ados

Dans un billet de blog consacré à la protection des mineurs, Meta a déclaré qu’ « à compter des prochaines semaines, les ados n’auront plus accès aux personnages IA sur nos applications jusqu’à ce que la version mise à jour soit prête ». La suspension concerne toutes les applications du groupe, partout dans le monde.

Ces personnages IA, parfois comme des compagnons virtuels capables de discuter longuement et de créer un lien émotionnel, sont surveillés de près depuis plusieurs mois. Des rapports internes et des enquêtes journalistiques ont même révélé que certains d’entre eux avaient tenu des conversations à caractère sexuel ou inapproprié avec des ados. Cette situation est explosive pour Meta, déjà critiqué sur sa gestion de la sécurité des plus jeunes.

L’entreprise avait pourtant commencé à réagir. En octobre, Meta avait déjà présenté en avant-première des contrôles parentaux. Ces derniers permettent aux parents de désactiver les conversations privées entre leurs enfants et les personnages IA. Cependant, l’entreprise n’a jamais réellement déployé ces outils. En attendant leur mise en place effective, Meta préfère donc couper l’accès.

Sachez toutefois que Meta ne prive pas totalement les ados d’IA puisque l’assistant officiel reste accessible. Selon l’entreprise, celui-ci intègre déjà des protections adaptées à l’âge des utilisateurs.

Contrôle parental, classification PG-13 et prédiction de l’âge

Meta affirme également que la future version des personnages IA destinés aux ados intégrera un contrôle parental dès sa disponibilité. Cela offre aux parents davantage de visibilité et de maîtrise sur les interactions de leurs enfants avec l’IA.

Par ailleurs, les expériences d’IA pour ados seront guidées par une logique de classification proche du PG-13, bien connue dans le cinéma. Meta veut empêcher l’accès à des contenus jugés inappropriés pour les mineurs.

Meta halted teens’ access to AI characters across its apps while building a new version with parental controls, ahead of U.S. court cases over child safety. pic.twitter.com/XL2sWusgfB — Shrijayan (@rshrijayan) January 26, 2026

L’entreprise précise aussi que les restrictions ne s’appliqueront pas uniquement aux comptes déclarant une date de naissance adolescente. Elles concerneront aussi les utilisateurs qui prétendent être adultes mais que la plateforme soupçonne d’être mineurs grâce à sa technologie de prédiction de l’âge.

Cette approche est basée sur des signaux comportementaux plutôt que sur de simples informations déclaratives, pour limiter les contournements. OpenAI, par exemple, a aussi récemment déployé son propre système de prédiction de l’âge afin d’appliquer automatiquement des protections plus strictes aux utilisateurs susceptibles d’avoir moins de 18 ans.

Pression réglementaire et tournant pour l’industrie de l’IA

La décision du géant des réseaux sociaux ne tombe pas du ciel. En août, une enquête de Reuters a révélé qu’un document interne de Meta autorisait des conversations sensuelles entre des personnages d’IA et des ados.

La société a ensuite reconnu que ce langage était « erroné et incompatible » avec ses politiques. Et elle a annoncé un recyclage complet de ses chatbots avec de nouveaux garde-fous. Notamment contre les discussions liées à l’automutilation, au suicide ou aux troubles alimentaires.

Meta’s AI chatbots on Facebook and Instagram have been caught engaging in sexually explicit conversations with minors, sometimes using voices modeled after Disney characters and celebrities.



Follow: @AFpost pic.twitter.com/jnN8RHm6xD — AF Post (@AFpost) April 27, 2025

Depuis, la surveillance s’est nettement intensifiée. La Commission fédérale du commerce américaine et le procureur général du Texas ont ouvert des enquêtes sur Meta et d’autres acteurs de l’IA. Cette action en justice pour atteinte à la sécurité est intentée par le procureur général du Nouveau-Mexique. Elle cible également les chatbots d’IA, avec un procès attendu prochainement. D’après un article du Wired, Meta aurait même tenté d’écarter certains témoignages liés à ses chatbots.

La suspension des personnages IA pour les ados apparaît donc pour Meta comme une mesure défensive. Mais je pense que c’est aussi comme un signal fort envoyé au reste du secteur. Les compagnons IA deviennent plus engageants, plus réalistes et plus émotionnels. Cette évolution attire les utilisateurs et l’attention des régulateurs.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.