La fin du toucher rectal ? Cette IA détecte le cancer de la prostate

Le cancer de la prostate touche de nombreux hommes. Heureusement, l'IRM multiparamétrique aide à le détecter sans douleur. Certes, le diagnostic précoce sauve des vies, mais les méthodes actuelles peuvent être inconfortables.

Le cancer de la prostate, bien sûr, est une crainte profonde pour de nombreux hommes. Ce mal ronge silencieusement, parfois, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le toucher rectal, méthode traditionnelle mais intrusive, a toujours été redouté. Mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle (IA) pourrait bien changer la donne…

Le cancer de la prostate : un défi à surmonter

Le cancer de la prostate est terrifiant pour beaucoup d'hommes. Pourtant, il est le deuxième cancer le plus fréquent chez eux. Pour le détecter, les médecins utilisent couramment l'IRM multiparamétrique.

Certes, cette technique est précise, mais elle exige une expertise exceptionnelle, et elle reste, tout compte fait, dépendante du jugement humain.

Effectivement, l'interprétation des images IRM nécessite un haut niveau de compétence. Selon le système PI-RADS (Prostate Imaging-Reporting and Data System), les radiologues classent les lésions.

Cependant, cette classification est sujette à des variations. Il arrive, parfois, que deux experts n'aient pas le même avis. Cela peut mener à des erreurs, soit des faux positifs, soit des faux négatifs.

Une technologie qui redonne espoir

Une étude récente a bouleversé le diagnostic du cancer de la prostate. Apparemment, un modèle d'apprentissage profond ou Deep Learning peut identifier le csPCa… et cela, sans savoir où les tumeurs sont situées.

Des IRM de patients, collectées entre 2017 et 2019, ont alimenté un réseau neuronal, entraîné à prédire la présence de csPCa. Les chercheurs ont comparé l'IA aux radiologues. Ils ont testé quatre approches : image seule, avis de radiologues, images avec données cliniques, et une combinaison totale.

Les performances, mesurées par l'aire sous la courbe (AUC) et le test DeLong, ont montré une précision impressionnante. De même, les cartes d'activation de classe Grad-CAM ont visualisé les localisations tumorales détectées par l'IA.

Selon l'étude, cette technologie pourrait réduire les erreurs diagnostiques dues à la variabilité humaine. Elle promet également une détection plus précise et moins subjective du cancer de la prostate.

Des résultats qui parlent

Les résultats de cette étude, sans doute, sont tout simplement impressionnants ! Le modèle qui combine les images, les données cliniques et les évaluations des radiologues a atteint une AUC de 0,94.

Cette précision est, effectivement, remarquable. Elle dépasse largement celle des modèles basés uniquement sur les images ou les radiologues, qui ont chacun obtenu une AUC de 0,89.

Pour les cas confirmés par des examens pathologiques, le modèle combinant image et données cliniques a encore une fois surpassé les radiologues. L'IA a démontré une capacité exceptionnelle à identifier les cancers de la prostate cliniquement significatifs. En effet, elle a atteint une AUC de 0,88, surpassant les radiologues seuls qui ont obtenu 0,78.

De même, dans le contexte des données externes, le modèle image + radiologue a également démontré une performance supérieure. Il a obtenu le taux de vrais positifs (TPR) le plus élevé et le taux de faux positifs (FPR) le plus bas. Tout cela indique, en fin de compte, que ce modèle pourrait changer la manière dont nous détectons ce cancer.

L'utilisation de Grad-CAM a permis, dans le but de localiser précisément les tumeurs, de visualiser les zones suspectes avec une grande précision.

Or, tout n'est pas parfait. L'étude semble aussi avoir révélé des cas de faux négatifs. Ces cas sont particulièrement fréquents chez les patients présentant des lésions PI-RADS 1 ou 2 qui n'ont pas subi de biopsie.

Cela souligne la complexité du diagnostic du cancer de la prostate… et la nécessité de continuer à améliorer ces technologies pour les rendre encore plus fiables.

