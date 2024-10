Lassé de dépendre de Google : Meta crée son propre moteur pour son IA

Après une perte colossale due aux restrictions d’Apple, Meta fonce pour plus dépendre de Google et Microsoft. Un moteur de recherche maison est en cours de développement.

Il y a trois ans, Apple a frappé fort avec sa fonctionnalité de confidentialité, poussant Meta à revoir ses dépendances. Selon The Information, cette entreprise derrière facebook serait en train de développer son propre moteur de recherche pour alimenter les réponses de son chatbot.

Meta crée son propre moteur pour des raisons plutôt évidentes

Cela fait maintenant huit mois que ce géant travaille discrètement sur l’indexation du Web. Objectif : offrir à Meta AI, son chatbot, une alternative à Google Search et Microsoft Bing.

Cet été, Meta l’a dévoilé tout en expliquant qu’elle servirait à « former des modèles d’IA et améliorer des produits ». Il n’a toutefois pas été précisé qu’elle visait à bâtir un backend de recherche. Le projet est piloté par le directeur technique senior Xueyuan Su.

Je dois dire que Meta est fatigué de dépendre de ses concurrents pour ses services de recherche en ligne. Elle s’est ainsi lancée dans la création de son propre moteur.

Ce qu’il y a de plus compréhensible sachant que la transparence de suivi publicitaire introduite par Apple en 2021 a marqué un tournant. Meta estime avoir perdu plus de 10 milliards de dollars de revenus publicitaires à cause de cette mesure.

L’entreprise, à cause de sa préoccupation pour cette affaire, a même été poursuivie en justice pour avoir prétendument contourné les règles. Tout s’explique…

Résultat ?

Mark Zuckerberg est déterminé : il veut une Meta plus autonome pour se prémunir des coupures potentielles de Google ou Microsoft. Reste à savoir si Meta paie actuellement ces entreprises pour accéder à leurs moteurs de recherche.

Du côté des résultats, les investissements IA semblent bien rapporter. En août, Zuckerberg a annoncé sur Threads que Meta AI avait dépassé les 185 millions d’utilisateurs actifs hebdomadaires et comptait plus de 400 millions de visiteurs mensuels.

La croissance est rapide, et l’application n’est même pas encore lancée au Royaume-Uni, au Brésil ou dans l’UE. Pour comparaison, OpenAI a récemment déclaré que ChatGPT avait atteint 250 millions d’utilisateurs hebdomadaires.

Je suis néanmoins curieuse de voir si Meta arrivera à se libérer de l’influence des géants. En tout cas, les ambitions de Zuckerberg et les moyens mis en œuvre laissent penser que l’entreprise ne manque ni de ressources ni de vision.

Vous, qu’est-ce que vous en pensez-vous ?

