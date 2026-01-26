Le gadget IA OpenAI arrive en 2026 : top 5 des rumeurs

OpenAI s’apprête à lancer ses premiers gadgets IA. On sait désormais à quoi ils pourraient ressembler.

Depuis des mois, les rumeurs s’accumulent autour des projets matériels d’OpenAI. Au programme ? Des lunettes intelligentes, bien sûr. Mais elles ne viennent pas seules, comme le confirmeTom’s Guide. Des écouteurs, un stylo intelligent, peut-être même une broche connectée, chaque rumeur alimente le mystère. Voici donc un tour d’horizon des cinq produits qui font le buzz et ce que leur développement pourrait réellement signifier.

Le gadget IA d’OpenAI qui se révèle indispensable

Il s’agit des écouteurs Sweetpea. Ils sont au centre de toutes les rumeurs. OpenAI viserait un design métallique unique. Cela avec des finitions qui se veulent élégantes et modernes.

Non, ce ne sont pas des écouteurs classiques. Selon les fuites, ils seraient dotés d’une puce proche de la classe smartphone. Ce qui assurerait des performances supérieures aux écouteurs traditionnels.

Hearing fresh detail on Openai "To-go" hardware project from last report. Now confirmed it is a special audio product to replace Airpod, internal code name is "Sweetpea"



On manufacturing, Foxconn has been told to prepare for total 5 devices by Q4 2028. All not known but a home… https://t.co/svOCBuyapI pic.twitter.com/SFumFfRIeF — 智慧皮卡丘 Smart Pikachu (Weibo) (@zhihuipikachu) January 12, 2026

Certains leaks évoquent même une fabrication par Foxconn et un processeur 2 nm signé Samsung. Pourtant, des sources exagèrent leur puissance et oublient que la compatibilité avec les assistants vocaux existants reste floue.

Le premier produit d’OpenAI pourrait séduire, mais ne vous attendez pas à une révolution immédiate.

Des lunettes intelligentes : un futur gadget mains libres ?

Sans grande surprise, OpenAI envisagerait des lunettes intelligentes capables d’analyser ce que vous voyez et entendez. Inspirées des Ray-Ban Meta, elles intégreraient une IA ambiante plus poussée.

En plus, des rumeurs affirment que OpenAI travaille avec de nombreux fournisseurs sur ses gadgets IA dans le cadre de son expansion matérielle. Ce qui signifie que ces lunettes ne sont pas là pour faire joli.

Pourtant, certaines rumeurs sous-estiment les contraintes techniques. Il semble que l’autonomie, la miniaturisation et la confidentialité seront des obstacles majeurs.

Les annonces actuelles oublient aussi de préciser que le produit pourrait rester expérimental pendant plusieurs mois, voire années.

Un projet risqué ?

OpenAI pourrait aussi lancer sa propre broche IA à porter sur les vêtements. Ce projet semble s’inspirer de l’échec de Humane AI. Dans son article, TechCrunch parle d’un équipement équipé de caméras et de microphones.

Toutefois, c’est un pari risqué pour OpenAI. Parce que Humane AI avait sorti son AI Pin, un appareil autonome pensé comme une alternative au smartphone. Mais le produit n’a pas trouvé son public et a vu ses ventes chuter rapidement, ce qui a conduit à sa fermeture.

Par ailleurs, les rumeurs suggèrent que la firme veut concurrencer Apple, mais aucune spécification concrète n’a filtré. Beaucoup oublient que le succès dépend autant de l’écosystème que du gadget lui-même. Un produit trop ambitieux pourrait finir dans l’ombre avant même d’avoir existé.

Écrire malin avec le stylo intelligent

Si le leak se confirme, OpenAI sait très bien que le stylo est un équipement qu’on a presque toujours sur soi. Et pas besoin d’être un étudiant ou un cadre pour en avoir besoin. D’autant plus avec les fonctionnalités proposées par le stylo Gumdrop.

Des médias comme Geo News évoquent que le gadget pourrait combiner fonctions de stylo intelligent et petit appareil audio. Il est capable de transcrire et communiquer avec l’IA via un smartphone ou une autre interface. La transcription en temps réel et les suggestions d’amélioration semblent alléchantes.

Cependant, des erreurs apparaissent dans les spéculations. Le lancement prévu pour 2027 est souvent confondu avec 2026. Le niveau de précision des transcriptions reste aussi incertain. OpenAI devra éviter de promettre plus que ce que le prototype peut offrir.

Un des gadgets IA d’OpenAI que tout le monde attendait

OpenAI pourrait aussi lancer une enceinte intelligente. Selon les fuites, cet équipement reste similaire à un Echo Dot, et pourrait apporter l’IA dans nos maisons.

Les rumeurs parlent d’un appareil sans écran, discret et toujours actif. Mais certaines informations exagèrent sur sa capacité à remplacer les assistants actuels.

La vraie difficulté reste l’intégration fluide avec les services existants et la qualité audio. Le gadget pourrait séduire par sa simplicité, mais il faudra rester attentif aux limitations techniques.

Alors, ce sera pour quand ces appareils ? Chris Lehane, directeur des affaires internationales, a récemment laissé entendre qu’OpenAI pourrait dévoiler davantage d’informations sur ses ambitions matérielles lors d’une table ronde organisée par Axios au second semestre. Attention toutefois, ce ne sont pour l’instant que des rumeurs, à prendre avec des pincettes.

