OpenAI : un leak révèle les écouteurs ChatGPT… avec une grosse surprise

Tout le monde cherche l’objet qui remplacera le smartphone. Beaucoup promettent, peu convainquent. Un leak autour d’un mystérieux projet baptisé Sweetpea suggère qu’OpenAI pourrait tenter sa chance… avec des écouteurs ChatGPT très particuliers. Et la surprise n’est pas là où on l’attend.

Depuis deux ans, la Silicon Valley avance à tâtons. Lunettes connectées, pendentifs intelligents, badges bardés de capteurs. Les idées fusent, l’usage patine.

Dans ce paysage encombré, OpenAI reste étonnamment silencieux sur le hardware (mis à part la rumeur sur un stylo ChatGPT conçu en partenariat avec Jony Ive).

Trop silencieux, jusqu’à ce qu’un leak vienne fissurer le mur. Son nom de code, Sweetpea, sonne comme un gadget. Sa promesse, elle, est tout autre.

Des écouteurs ChatGPT ? L’idée paraît banale… en surface

Encore des écouteurs “boostés à l’IA”, pourrait-on penser. L’annonce d’un wearable audio pour dialoguer avec ChatGPT n’a rien de renversant en 2026.

Des dizaines de startups s’y sont essayées, souvent avec le même résultat : une démo convaincante, puis l’oubli.

Le leak attribué à Smart Pikachu parle pourtant d’un concurrent frontal des AirPods. Le calendrier évoqué, un lancement “vers septembre 2026”, et des volumes de 40 à 50 millions d’unités, donnent le vertige.

Pour un premier produit matériel, l’ambition est immense. Mais ce n’est pas l’audio qui fait lever un sourcil. C’est la forme.

Sweetpea ne se met pas dans l’oreille… mais derrière

Quand un objet ressemble davantage à une aide auditive qu’à un bijou tech, ce n’est jamais un caprice de designer. Sweetpea serait un dispositif porté derrière l’oreille, avec une grande partie de l’électronique déportée à cet endroit.

Le bénéfice est immédiat : plus de place pour la batterie, donc plus d’autonomie. Et pour un assistant censé rester actif en permanence, c’est un point clé. Là où les écouteurs classiques meurent au bout de quelques heures, Sweetpea viserait l’endurance.

Un détail en apparence, un prérequis en réalité. Un assistant “always on” qui s’éteint à midi n’a aucun avenir.

La vraie surprise : Sweetpea n’écoute pas seulement… il observe

C’est ici que le projet change de catégorie. Le visuel associé au leak mentionnerait un émetteur ultrasonique et des capteurs de récupération de signaux. Selon Wareable, cela ouvre la porte à une lecture de l’environnement.

Autrement dit, Sweetpea ne se contenterait pas de capter votre voix. Il pourrait percevoir des éléments de contexte, des mouvements, une proximité, un espace sonore.

On passe d’un simple périphérique audio à un objet capable de comprendre quand intervenir… et quand se faire oublier.

C’est une frontière que peu de wearables ont réussi à franchir. La plupart écoutent en permanence, mais comprennent rarement la situation. Or, pour qu’un assistant devienne vraiment utile, il doit être contextuel avant d’être bavard.

Plus qu’un concurrent des AirPods, un rival du smartphone

Comparer Sweetpea aux AirPods est tentant, mais réducteur. L’enjeu n’est pas l’écoute musicale ni même l’appel téléphonique. L’enjeu, c’est l’interface.

Un assistant porté en continu, capable d’entendre, de percevoir l’environnement et de répondre sans écran, commence à grignoter le territoire du smartphone.

Plus besoin de sortir son téléphone pour une information simple, une action rapide, un rappel contextuel. L’écran cesse d’être la porte d’entrée obligatoire.

Apple renforce Siri avec l’aide de Google Gemini, mais reste prisonnier d’un modèle centré sur l’iPhone. OpenAI, lui, n’a pas ce passif. Il peut tenter un contournement.

OpenAI ne vend pas un gadget, mais une nouvelle habitude

Ce que beaucoup de wearables IA n’ont pas compris, OpenAI le sait déjà : le hardware n’est qu’un prétexte. Le vrai produit, c’est le réflexe. Des centaines de millions de personnes parlent déjà à ChatGPT. Sweetpea ne créerait pas un usage, il l’incarnerait physiquement.

C’est aussi ce qui distinguait OpenAI des projets aperçus au CES 2026. Là où certains exposaient des objets impressionnants mais orphelins de logiciel, OpenAI arrive avec une IA déjà intégrée dans le quotidien. Le wearable devient une extension naturelle, pas une contrainte.

Un pari industriel énorme… et risqué

Reste la question qui fâche. Produire des dizaines de millions d’unités, avec des composants dont le coût se rapprocherait de celui d’un smartphone, c’est un saut dans le vide. Le prix final pourrait être élevé. Très élevé.

À cela s’ajoutent des interrogations plus profondes. Acceptation sociale d’un objet “toujours là”. Inquiétudes sur la vie privée. Dépendance accrue à un assistant omniprésent. Sweetpea pourrait séduire… ou provoquer un rejet frontal.

Sweetpea n’est peut-être pas l’objet qui enterrera le smartphone. Mais il pourrait être le premier wearable IA crédible à déplacer le centre de gravité de nos usages. Un assistant qui ne demande ni écran ni geste, mais qui comprend le contexte avant de parler.

La vraie surprise n’est donc pas qu’OpenAI travaille sur des écouteurs. C’est qu’il prépare peut-être, en silence, la première interface IA que l’on porte sans y penser.

Reste à savoir si nous sommes prêts à vivre avec une intelligence artificielle posée derrière l’oreille, plutôt que rangée dans la poche.

