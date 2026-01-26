Conformité RH : les règles européennes à suivre

L’intelligence artificielle bouleverse les priorités RH en 2026. ADP décrypte les grands chantiers à venir pour aider les entreprises à conjuguer transformation technologique et conformité réglementaire.

Les entreprises abordent 2026 avec une conviction renforcée : l’intelligence artificielle n’est plus un sujet d’expérimentation, mais un levier opérationnel pour les ressources humaines. ADP décrypte les transformations majeures à venir, dans un climat où efficacité, conformité et engagement des collaborateurs deviennent indissociables.

Mettre les compétences au centre du jeu

Les directions RH changent de focale : ce ne sont plus les postes qui dictent l’organisation, mais les compétences. Grâce à des outils pilotés par l’IA, les entreprises identifient avec plus de précision les savoir-faire disponibles, ceux à acquérir, et redéfinissent les missions en temps réel.

Cette approche dynamique améliore l’adéquation entre les talents internes et les besoins évolutifs de l’activité. Selon ADP, une large majorité d’organisations, toutes tailles confondues, voient dans l’IA une aide précieuse pour fluidifier les opérations sans supprimer d’emplois.

Nouvelles règles, nouvelles responsabilités

À Bruxelles comme à Paris, les lignes bougent. L’AI Act européen impose davantage de clarté sur l’usage de l’IA dans les processus RH. En parallèle, la directive sur la transparence salariale oblige les entreprises à revoir leur politique de rémunération.

Pour y répondre, les équipes doivent non seulement s’outiller mais aussi se former. Les données utilisées par les algorithmes devront être documentées, sécurisées et contrôlées régulièrement. Muriel Besnard, juriste chez ADP, rappelle que « se mettre en conformité dès aujourd’hui, c’est éviter les mauvaises surprises demain. »

Une coopération RH-IT de plus en plus structurante

L’intégration croissante d’outils automatisés pousse les fonctions RH à collaborer étroitement avec les services informatiques. Ensemble, ils construisent des systèmes fiables, sécurisés, capables de traiter de grandes quantités de données sans compromettre la confidentialité.

L’essor de l’IA agentique accentue cette coopération : capable d’anticiper des actions, d’optimiser les flux de paie ou de simplifier l’onboarding, cette technologie apporte une réactivité nouvelle. Mais sans gouvernance solide, le risque de fragmentation reste élevé. C’est pourquoi de nombreuses entreprises définissent dès à présent des standards communs.

