Une rivale pour la Switch Lite ? Ce leak dévoile une Lenovo Go Legion miniature

Puissance, autonomie, graphisme, etc. La Lenovo Go Legion a séduit les fans après son lancement. Mais il y a un hic. Cette console est trop imposante pour une version portable. Lenovo est sur le point de corriger cet inconvénient.

Un écran de 7 pouces pour faciliter la prise en main des utilisateurs. Et ce n'est qu'un aperçu de la version mini de la Lenovo Go Legion. Récemment, un utilisateur de Reddit a divulgué des détails concernant cette nouvelle console. Même si ce ne sont que des rumeurs, Lenovo annonce déjà du lourd avec ce nouveau produit. Accrochez-vous.

Lenovo Go Legion Mini, mais avec une bête de configuration

La taille de l'écran est le grand atout de cette console. Selon la rumeur sur Reddit, la Lenovo Go Legion Mini dispose d'un écran de 7 pouces. C'est une avancée considérable, en tenant compte de la taille de la version classique.

Toutefois, la puissance sera toujours au rendez-vous. Lenovo n'a changé aucune ligne dans la configuration initiale. Windows 11 sera alors le système d'exploitation de cet appareil. Comme CPU, cette console est dotée de l'AMD Ryzen Z1 Extreme.

Le tout est alimenté par 16 Go de RAM DDR5. L'espace de stockage de 1 To n'est plus qu'un bonus face à ces atouts. Dans le leak, l'utilisateur de Reddit mentionne que cette version est aussi dotée d'un port HDMI, ainsi que de deux ventilateurs de refroidissement. Ces éléments constituent l'innovation phare de la version mini, en plus de la taille de l'écran.

Lenovo Legion Go “Lite” gaming handheld reportedly in the works https://t.co/w6RsAP0s4B — VideoCardz.com (@VideoCardz) May 27, 2024

À quand l'annonce officielle ? Lenovo n'a pas encore réagi concernant cette information. Cependant, ce leak pourrait obliger l'entreprise à lancer cette console dans les mois à venir. De plus, les publications à propos d'une « Legion Go Lite » sur Windows Central affirment aussi cette version mini.

