Ordinateur poussif sous Windows 11?  Réglez le problème avec nos astuces gratuites

Windows 11 ralentit avec le temps ? Voici nos conseils pour redonner des ailes à votre fidèle compagnon numérique sans vous ruiner.

Quel serait notre quotidien sans notre ordinateur portable ou de bureau ? Ce fidèle compagnon facilite de nombreuses tâches, des plus simples aux plus complexes. Pourtant, il arrive que ses performances se dégradent au fil des mois et des années. Avant de songer à un remplacement coûteux, quelques gestes avisés peuvent lui insuffler une nouvelle jeunesse.

Mettre à jour pour mieux performer

Vous l'ignorez peut-être, mais Windows 11 se dote régulièrement de mises à jour visant à optimiser ses capacités. En installant ces correctifs, vous bénéficierez des améliorations de performances et de sécurité les plus récentes. Commencez donc par vérifier la disponibilité de nouvelles mises à jour dans les paramètres de votre système.

Faire le ménage

Un ordinateur envahi par des applications et des fichiers superflus risque la surchauffe. Procédez à un grand nettoyage en désinstallant les programmes inutiles et en supprimant les documents obsolètes. Cette opération de décapage libèrera de l'espace sur votre disque dur, allègera la mémoire vive et fluidifiera le fonctionnement général.

Paramétrer les priorités

La plupart des utilisateurs ignorent que Windows propose divers modes de gestion des ressources système. Par défaut, le mode « Équilibré » cherche à concilier performances et économies d'énergie. Cependant, cette option moyenne ne tire pas le meilleur parti des capacités de votre ordinateur.

La solution à ce problème ? Privilégier les performances plutôt que l'économie d'énergie. N'hésitez donc pas à modifier ces réglages dans les options d'alimentation. En privilégiant ainsi les ressources dédiées aux tâches actives plutôt qu'à l'économie d'énergie, vous constaterez un net regain de réactivité.

Optimiser le navigateur

Le navigateur web, utilisé quotidiennement, représente un point noir potentiel. En activant des fonctionnalités d'économie de mémoire, en le maintenant à jour et en éliminant les extensions superflues, vous lui permettrez de tourner plus rondement.

Réduire les démarrages automatiques

Combien de programmes se lancent automatiquement au démarrage sans que vous ne vous en rendiez compte ? Trop nombreux, ils accaparent les ressources dès le début de session. Désactivez-en une partie pour alléger la charge initiale et relancer plus vite.

Profiter des effets annexes

Enfin, désactiver certains effets visuels animés et transparents apportera un gain de fluidité supplémentaire. Ce petit sacrifice esthétique ne sera pas de trop pour regagner en performances.

En appliquant ces différentes astuces, dont aucune n'implique de dépenses, vous redonnerez un coup de jeune à votre précieux Windows 11. Si malgré tout les progrès demeurent insuffisants, vous pourrez toujours envisager une réinitialisation du système en dernier recours.

