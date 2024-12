Les accessoires Nintendo Switch 2 déjà en vente ? Pourquoi cette fuite est ridicule

Divers accessoires pour la Nintendo Switch 2 ont récemment fait surface sur des sites d’achat en ligne. Si certains détails rappellent les fuites précédentes, l’authenticité de ces produits est plus que douteuse, surtout en l’absence d’annonce officielle de Nintendo.

La rumeur grandit dans l’univers du jeu vidéo : des accessoires pour la très attendue Nintendo Switch 2 seraient déjà en vente en ligne. Ces produits, censés être conçus par des fabricants tiers, semblent s’aligner sur certaines fuites évoquées ces derniers mois. Néanmoins, il y a un problème, car Nintendo n’a pas encore officiellement révélé sa prochaine console.

Des accessoires Nintendo Switch 2 en ligne ? Une rumeur ou une vérité ?

Des accessoires, soi-disant développés pour la console provisoirement baptisée Nintendo Switch 2, ont récemment fait leur apparition sur des sites de vente en ligne. Selon le rapport de VGC, le détaillant chinois Alibaba propose notamment un étui et un protecteur d’écran en verre trempé.

Cependant, quand on regarde bien, on constate que ce dernier semble être destiné à un écran nettement plus grand que celui de la Nintendo Switch actuelle.

Par ailleurs, je pense que cela pourrait aussi être en accord avec d’autres rumeurs. Rappelons que dans ces fuites, on pouvait lire que la prochaine version disposerait d’un écran agrandi.

Pour ce qui est de l’étui, il se distingue par sa taille plus imposante. Ce qui permet de proposer davantage d’espace pour des manettes Joy-Con. Cependant, je suis intrigué par un détail ! L’appareil a une légère saillie sur le design de l’étui, dont la fonction reste floue.

On se demande alors s’il s’agit-il d’un simple rembourrage supplémentaire ? Est-ce un simple indice sur une nouvelle forme des manettes ? Le mystère reste entier.

D’autres détails concernant les accessoires de Nintendo Switch 2 ?

Les images contenant les accessoires listés montrent également des dimensions. L’étui mesure 5 cm de profondeur, 15 cm de hauteur et 29,5 cm de largeur. C’est ce qui pourrait nous donner un aperçu approximatif de la taille de la Nintendo Switch 2.

Cela nous suggère que la taille de la console pourrait se rapprocher de certains équipements comme le Steam Deck OLED de la Nintendo Switch actuelle.

Je dois également vous avouer qu’un autre détail a attiré mon attention. Le produit contient déjà un logo ressemblant à une maquette rudimentaire qu’à son design officiel. C’est d’ailleurs le symbole actuel de la Nintendo Switch, agrémenté d’un « 2 » placé de manière hasardeuse.

Ces produits doivent être considérés avec prudence. Sur des sites comme Alibaba, les vendeurs peuvent proposer à peu près tout, sans aucune confirmation officielle. Il est probable que certaines entreprises tentent de capitaliser sur l’attente de la prochaine console en anticipant son design à partir des rumeurs.

Nintendo, de son côté, a confirmé que le successeur de la Nintendo Switch serait dévoilé « au cours de cet exercice financier ». Plus précisément, il sortira avant le 31 mars 2025.

Qu’en pensez-vous ? Est-ce juste des rumeurs ou la vérité ? N’hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires !

