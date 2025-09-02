Les scientifiques ont découvert quels types de personnes ont le plus de succès sur Tinder

Les utilisateurs de Tinder doivent désormais rester vigilants. Une étude récente montre que sur l’application de rencontre, les hommes qui réussissent le plus ont souvent des traits de personnalité liés à la manipulation ou à l’égocentrisme, tandis que les femmes ont tendance à baisser leurs exigences. Derrière les matchs et les conversations, se cachent parfois des comportements loin d’être innocents.

Depuis son lancement il y a près de 13 ans, Tinder a beaucoup évolué. Il a d’abord été vu comme une alternative hétéro à Grindr, puis il est aussi devenu un lieu de harcèlement. Par ailleurs, c’est devenu un espace pour les relations sérieuses, et aujourd’hui une appli envahie par des profils automatisés. Pourtant, beaucoup y font encore de vraies rencontres. Une étude récente en psychologie s’est justement intéressée aux profils qui y réussissent le plus.

Une étude psychologique approfondie

L’étude, publiée dans Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, a été menée par Lennart Freyth (Université Johannes Kepler) et Peter K. Jonason (Université Cardinal Stefan Wyszyński).

Près de 500 adultes germanophones, âgés de 16 à 70 ans, ont participé. Ils ont répondu à des questionnaires sur leur personnalité, leurs expériences avec Tinder, leur rapport à la sexualité et leurs décisions sentimentales.

Dans le cadre de l’étude, les chercheurs se sont appuyés sur l’évaluation de la « Triade noire ». Le premier est le narcissisme, qui est un sentiment exagéré de sa propre importance.

Puis, ils se sont penchés sur le machiavélisme, un sentiment de manipulation et de stratégie. Pour terminer avec la psychopathie, qui se manifeste par une faible empathie, impulsivité et comportements agressifs.

Les participants ont également été interrogés sur leur ouverture au sexe sans lendemain, leurs expériences passées, leur satisfaction avec les rencontres, et sur la fréquence à laquelle ils cherchaient de nouveaux partenaires.

Les profils types des personnes qui réussissent le plus sur Tinder

Cette étude a montré des chiffres assez révélateurs. Environ 31 % des personnes interrogées avaient eu un rendez-vous grâce à Tinder.

Parmi celles qui ont déclaré avoir eu des relations sexuelles via l’application, 66 % étaient des hommes. Ce décalage montre une asymétrie nette dans l’usage et le succès de la plateforme selon le genre.

Quoi qu’il en soit, les résultats ont mis en évidence que les hommes qui ont eu des rapports sexuels via Tinder obtenaient souvent des scores plus élevés non seulement en désir sexuel non restreint, mais aussi en psychopathie.

Cette corrélation suggère que certains traits associés à l’impulsivité et au manque d’empathie pourraient paradoxalement favoriser leur succès sexuel sur l’application.

À l’inverse, les hommes qui n’ont pas eu de rapports sexuels via Tinder ne présentaient pas ces mêmes caractéristiques.

Par ailleurs, les femmes qui ont eu des relations sexuelles via Tinder ont exprimé une plus grande satisfaction par rapport à leurs décisions que celles qui n’en avaient pas eu.

Pour cela, les chercheurs avancent plusieurs explications comme une meilleure acceptation de soi et de ses partenaires, un sentiment plus fort d’autonomie sexuelle, mais aussi une tendance à abaisser leurs critères une fois engagées dans un rendez-vous.

Ce phénomène, que la chercheuse Freyth appelle « effet de coût irrécupérable », suggère que le simple fait d’avoir commencé la rencontre incite à aller plus loin, par souci de ne pas “gâcher” l’investissement déjà consenti.

Cependant, les auteurs soulignent que les réponses étant autodéclarées, elles peuvent être biaisées par la honte ou l’auto-valorisation.

