Les scientifiques ont vérifié les signes vitaux de la Terre : mauvaise nouvelle

La Terre passe un check-up médical… Ainsi, les scientifiques ont pris ses signes vitaux et, sans surprise, les nouvelles sont loin d’être bonnes. Chaque indicateur pointe vers un état critique, où le réchauffement climatique et la destruction environnementale mettent en péril notre écosystème.

Les scientifiques sont de plus en plus préoccupés par l’état de santé de la Terre. Ils ont scruté ses signes vitaux pour voir la stabilité de nos écosystèmes et la viabilité de notre planète. Le diagnostic ? Réchauffement des océans, montée du niveau des mers, eaux acides, déforestation, augmentation des gaz à effet de serre… Chaque élément montre que la Terre est en détresse. Si nous ne réagissons pas vite, la Terre elle-même risque de ne plus pouvoir soutenir la vie telle que nous la connaissons.

Alerte ! La Terre avait besoin d’un reboot d’urgence d’après les scientifiques

Dans un rapport publié dans BioScience, des scientifiques du monde entier lancent un avertissement urgent à propos de la Terre. Alors, si nous ne bougeons pas, nous nous dirigeons vers « une catastrophe climatique irréversible ». Notre planète clignote rouge de partout, et ce n’est pas juste un problème pour les ours polaires. D’ailleurs, la société elle-même pourrait s’effondrer et humain comme non humain en prendraient un sacré coup. Sur les 35 signes vitaux que les experts suivent chaque année, 25 sont au plus mal.

Why am I finding out FROM A BRITISH NEWSPAPER that the new State of the Climate report—an international effort directed by a US scientist—just dropped?



Anyway, 25 of 35 planetary vital signs are in trouble.



Perilous times on planet Earth says new report https://t.co/VqsCozoPPL — Dr. Sandra Steingraber 🏳️‍🌈 (@ssteingraber1) October 8, 2024

Le rapport pointe du doigt les grands coupables du changement climatique. Ce sont le dioxyde de carbone et d’autres gaz comme le méthane. Et devinez quoi ? 90 % de ces émissions viennent de notre appétit pour les combustibles fossiles. Le reste est lié à la déforestation et à la destruction des terres. Les auteurs de ce rapport ne mâchent pas leurs mots. Apparemment, « il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’une urgence mondiale » écrivent-ils. Ils disent qu’on est sur le point d’entrer dans « une nouvelle phase critique et imprévisible de la crise climatique ».

Par ailleurs, les océans sont plus chauds et acides que jamais, et leur niveau monte en flèche. Trois des journées les plus chaudes de l’histoire ont également eu lieu en juillet. Qui plus est, les émissions de combustibles fossiles continuent d’augmenter, avec +1,5 % rien qu’en 2023. Ça chauffe ! Et il ne faut pas s’attendre à une accalmie, avec encore plus d’événements météorologiques extrêmes à venir. Pendant ce temps, la population humaine explose à raison de 200 000 personnes par jour. Sans compter les 170 000 bovins, ovins et caprins qui rejoignent la fête.

Des efforts, oui… mais insuffisants

Malgré nos efforts actuels pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, les prévisions des données de réchauffement sont toujours d’environ 4,9 degrés Fahrenheit d’ici 2100. William Ripple, professeur d’écologie, a déclaré que « nous sommes déjà au milieu d’un bouleversement climatique brutal, qui met en péril la vie sur Terre comme jamais auparavant ». Selon lui, l’humanité vit en mode « dépassement écologique – le fait de prendre plus que ce que la Terre peut donner en toute sécurité ». Par conséquent, nous sommes en train de pousser « la planète vers des conditions climatiques plus menaçantes que tout ce que nos parents préhistoriques ont pu observer ».

Talking about the Earth's 'vital signs' is very evocative. It frames the Earth as a loved one, whose loss we could experience in our lifetime.



That's the language in the 2024 State of the Climate report by @WilliamJRipple Christopher Wolf, Jillian W Gregg, @jrockstrom… https://t.co/q3KGeOQi4y — Climate Outreach (@ClimateOutreach) October 9, 2024

Les scientifiques disent que la civilisation sur terre pourrait vraiment s’effondrer. Avec des tonnes d’articles qui rapportent ce risque au changement climatique. Même si on évitait cette catastrophe, des centaines de millions, voire des milliards, de personnes pourraient être déplacées à cause de la crise climatique. « D’ici la fin du siècle, environ un tiers de la population mondiale pourrait se trouver en dehors de la niche climatique humaine, confrontée à un risque accru de maladie et de décès prématuré, de famine et à une multitude d’autres conséquences néfastes » expliquent-ils dans le rapport.

Les auteurs de ce dernier sont clairs dans leur avertissement, « nous n’en faisons tout simplement pas assez », et pire, nous fonçons tout droit dans le mur. Ils ajoutent que « nous allons actuellement dans la mauvaise direction, et notre consommation croissante de combustibles fossiles et nos émissions croissantes de gaz à effet de serre nous conduisent vers une catastrophe climatique. »

Pensez-vous que des actions concrètes peuvent encore être prises à temps ? Selon vous, que faut-il prioriser pour remédier à tout ça ? Partagez vos idées en commentaire.”

Restez à la pointe de l’information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d’avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.