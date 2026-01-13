Les taxis autonomes vont envahir Las Vegas en 2026 !

Les taxis autonomes ne sont plus que des rêves de science-fiction, et Las Vegas s’apprête à en faire l’expérience.

On sait déjà que Dubaï sera la première ville avec des taxis volants électriques. De son côté, la ville lumière s’apprête aussi à devenir un terrain de jeu pour la mobilité autonome. Les taxis autonomes devraient effectivement circuler dans Las Vegas d’ici la fin de 2026. Ils pourront ainsi proposer une expérience de transport inédite.

Pourquoi déployer des taxis autonomes à Las Vegas ?

La ville du Nevada présente un environnement complexe mais idéal pour tester des véhicules sans chauffeur. Les rues du Strip, les zones de casinos et les parkings exigent des réactions rapides ainsi qu’une navigation précise. Les conditions variées servent également à vite accumuler des données sur le comportement du trafic et des piétons.

Motional prépare le terrain pour ses véhicules autonomes

Pour info, Motional est une coentreprise entre Hyundai et Aptiv. Elle planifie le lancement commercial de ses taxis autonomes à Las Vegas. Ceci, avec des Hyundai Ioniq 5 de niveau 4.

La flotte sera capable de gérer la plupart des situations sans intervention humaine dans des zones prédéfinies. Motional a déjà réalisé plusieurs tests dans des villes comme Boston ou Los Angeles. Des centaines de milliers de passagers ont donc pu expérimenter ces véhicules avec un opérateur de sécurité à bord. Et Las Vegas sera la prochaine ville à essayer ces taxis autonomes.

L’entreprise a en outre recentré sa technologie autour de l’intelligence artificielle. Au lieu de plusieurs modèles de conduite distincts, un système unique intègre perception, planification et anticipation. Cette approche aide à adapter rapidement les véhicules à de nouvelles situations tout en optimisant les coûts. Hyundai a d’ailleurs investi près de 3,4 milliards de dollars pour soutenir ce projet ambitieux.

Quels sont les défis technologiques à surmonter ?

La circulation chaotique de Las Vegas reste un vrai défi pour les taxis autonomes. On y retrouve des piétons traversant n’importe où, des camions mal stationnés et des véhicules imprévisibles. Tout cela oblige ainsi les véhicules autonomes à naviguer avec prudence et précision. Les essais ont toutefois montré que la flotte se comporte de manière mesurée. Elle a attendu que les obstacles disparaissent avant de reprendre sa trajectoire.

La technologie qui rend ces taxis sûrs et efficaces

Chaque Ioniq 5 embarque 29 capteurs, ce qui inclut 13 caméras, 11 radars et plusieurs lidars. Cette multimodalité sert à anticiper les situations où un seul capteur pourrait échouer. Une initiative qui s’impose pour que les taxis autonomes puissent circuler dans Las Vegas. Le système combine logiciels basés sur des règles et IA en architecture intégrée. Cette dernière est capable de générer des décisions de conduite en temps réel.

Le pilotage se fait en outre de manière autonome. Cela dit, les tests initiaux restent sous surveillance via une tour de contrôle. Là, une vingtaine de spécialistes suivent les véhicules grâce aux flux vidéo et aux données télémétriques. Cette supervision garantit alors la sécurité tout en validant le modèle pour un déploiement commercial.

Quand Las Vegas profitera-t-elle de ces taxis autonomes ?

Motional prévoit de lancer ses taxis autonomes pour le grand public avant la fin de 2026. Le déploiement se fera également en partenariat avec un service de VTC. Quant aux essais pilotes, ils débuteront cette année pour ajuster la technologie, l’expérience client et la gestion de la flotte. Hyundai vise ensuite un déploiement dans d’autres villes, voire à l’international. Puis, une intégration progressive dans ses véhicules personnels.

Avec ce projet de taxis, Las Vegas devient la vitrine de la mobilité autonome aux États-Unis. Ces nouveaux robotaxis vont certainement transformer la ville et proposer une expérience sûre et innovante pour touristes et résidents. La fin de l’année 2026 pourrait marquer le début d’une nouvelle ère pour les transports urbains.

