L’IA Grok se transforme en MechaHitler : la CEO de X démissionne en urgence

Comment on dit déjà ? C’est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Après un peu moins de deux années passées à défendre la direction controversée d’Elon Musk à la tête de X, la CEO Linda Yaccarino a finalement décidé de jeter l’éponge.

Elle a annoncé sa démission aujourd’hui, le 9 juillet. C’est-à-dire, moins de 24 heures après que Grok, le chatbot d’IA conçu par les équipes de Musk, a dérapé en se rebaptisant « MechaHitler » et en proférant une série de propos ouvertement racistes et antisémites. Coïncidence ? Nous allons y venir dans cet article !

Rappel sur les derniers événements

Depuis son rachat de Twitter en 2022 pour 44 milliards de dollars, Elon Musk a profondément transformé la plateforme. Ce, au point de la rendre méconnaissable.

Rebaptisée X en 2023, elle a progressivement supprimé les outils de modération de contenu, déjà largement perfectibles. Et cela a ouvert la voie à une recrudescence massive des discours haineux, des fausses informations et des polémiques à répétition.

C’est dans ce climat tendu que Linda Yaccarino avait été appelée en renfort. À l’époque, la plateforme perdait ses principaux annonceurs. Ces derniers étaient inquiets d’être associés à des publications antisémites et à des dérives idéologiques de plus en plus marquées.

Malgré son réseau, son expertise et sa réputation dans le secteur, la nouvelle PDG s’est alors retrouvée à devoir rassurer ces partenaires publicitaires de plus en plus méfiants. Cela, tout en gérant les conséquences directes des sorties de son patron. Pas la peine de vous dire que c’est difficile.

Ajoutez à cela les déclarations à répétition d’Elon Musk sur les Juifs ou les migrants, les algorithmes amplifiant les contenus les plus extrêmes, les décisions de modération incohérentes. Bref, tout poussait les marques à fuir la plateforme.

Début 2024, Musk lui-même admettait, dans une note interne, que X peinait à élargir son audience. Que les revenus stagnaient et que l’entreprise n’atteignait toujours pas le seuil de rentabilité.

En coulisses, des acteurs du secteur publicitaire avaient déjà conseillé à Yaccarino de quitter son poste pour préserver sa réputation. Mais elle est restée. Elle s’est souvent alignée publiquement sur Musk. Même lorsque ses décisions provoquaient des controverses internationales.

Encore récemment, elle affirmait que 96 % des annonceurs historiques avaient fait leur retour et promettait un redressement proche. Bien entendu, cette perspective semble désormais irréaliste.

Pour la CEO de X ne démissionne que maintenant ?

Toute la question est là ! Vous, comme moi, n’avons aucune certitude sur ce qui a réellement poussé Linda Yaccarino a démissionné. Et ce, même si le dérapage de Grok laisse peu de doute sur le fait que cet épisode ait été un point de non-retour.

Officiellement, les raisons de ce départ précipité n’ont pas été précisées. Tout ce qu’on a, c’est un message publié sur la plateforme. Yaccarino y a exprimé sa gratitude envers Musk et évoqué le défi ambitieux qu’elle avait accepté.

« Dès nos premières discussions sur l’avenir de X, j’ai compris qu’il s’agissait d’une opportunité unique de participer à une mission exceptionnelle. Je le remercie sincèrement de m’avoir confié la responsabilité de défendre la liberté d’expression, de remettre l’entreprise sur les rails et d’œuvrer à en faire une application universelle. » peut-on lire.

Sur ce, je vous laisse vous exprimer dans le commentaire ! Dites-nous ce que vous pensez de cette affaire…

