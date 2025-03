L’UE a perdu 199 milliards d’euros en négligeant les femmes dans la tech

L’inégalité des sexes dans le secteur technologique européen reste un grand problème. Malgré des avancées, les femmes entrepreneures peinent toujours à obtenir des financements.

Un rapport du projet GENDEX, financé par l’UE, révèle que seulement 22 % des entreprises de haute technologie sont dirigées par des femmes. Ces dernières rencontrent plus de difficultés pour lever des fonds. Elles mettent en moyenne six mois de plus que leurs homologues masculins pour signer une première lettre de motivation d’investissement.

L’étude montre un déséquilibre alarmant dans la répartition des capitaux. Sur la dernière décennie, les entreprises dirigées par des femmes ont levé 1,8 fois moins de capitaux que celles dirigées par des hommes. Même lorsqu’elles réussissent à obtenir des financements, elles sont souvent soumises à des conditions moins favorables. Cette inégalité ne se limite pas à un problème de justice sociale. Elle représente également une énorme perte économique.

199 milliards d’euros de valeur potentielle perdue

Les chercheurs de GENDEX estiment que 198,8 milliards d’euros ont été perdus en dix ans. Cette somme aurait pu être générée si les entreprises dirigées par des femmes avaient bénéficié de la même représentation que celles dirigées par des hommes. Un chiffre impressionnant qui souligne le potentiel inexploité des femmes dans la tech. Tanya Suarez, présidente de GENDEX, insiste sur l’urgence d’un changement structurel. « Un écosystème équilibré entre les sexes donne les meilleurs résultats. », affirme-t-elle.

Malgré le fait que 42 % des diplômés européens en STEM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques) soient des femmes, leur présence diminue drastiquement dans la population active. Elles ne représentent que 24 % des déposants de brevets, ce qui illustre une fuite des talents inquiétante. Selon Stéphane Ouaki, du Conseil européen de l’innovation, l’Europe ne pourra pas exploiter pleinement son potentiel en innovation sans une diversité mieux représentée dans les secteurs technologiques.

Des solutions pour un écosystème plus inclusif

GENDEX propose plusieurs mesures clés pour réduire ces inégalités. Tout d’abord, les investisseurs devraient exiger des rapports sur la diversité avant d’accorder des financements. Ensuite, davantage de fonds devraient être spécifiquement alloués aux entrepreneures, qui ont déjà prouvé leur efficacité.

Par ailleurs, un meilleur soutien juridique et financier est nécessaire pour faciliter l’accès des femmes aux droits de propriété intellectuelle. Enfin, les gouvernements devraient exiger des portefeuilles d’investissement équilibrés avant d’allouer des fonds publics.

Pour encourager la diversité, la conférence TNW 2025 propose un pass Women in Tech. Cette initiative offre 50 % de réduction aux femmes souhaitant participer à cet événement majeur. L’évènement se tiendra les 19 et 20 juin à Amsterdam. C’est une opportunité de plus pour mettre en lumière le potentiel des femmes dans la tech et inciter à un changement durable.

