« Mais pourquoi personne ne veut Copilot ? » : Microsoft n’a rien compris à la révolution IA

L’IA, c’est la grande star du moment, pas vrai ? Sauf qu’on dirait que la sauce ne prend pas chez Microsoft. Malgré Copilot tout ce qu’ils poussent dans Windows 11, les utilisateurs ne sont pas du tout convaincus.

Microsoft est à fond sur l’IA, au point de la coller jusque dans la barre des tâches de Windows. Franchement, c’est une stratégie un peu extrême, surtout qu’ils ont même reconnu que Copilot mettait en péril la sécurité de nos machines. Pourtant, ils continuent leur croisade. Et chaque fois que Microsoft essaye de vendre ses outils IA, il se prend une pluie de commentaires négatifs. Même le boss de l’IA chez Microsoft, Mustafa Suleyman, ne comprend pas pourquoi tout le monde déteste ça.

Microsoft s’entête avec l’IA partout

Redmond continue d’injecter de l’IA dans Windows 11, sans se poser de questions. Agents dans la barre des tâches, ou encore le premier navigateur IA en entreprise (Microsoft Edge, dixit Suleyman), leur plan, c’est Copilot à tout prix.

Proud that @MicrosoftEdge is the first AI browser in the enterprise.

– agentic actions

– daily briefing

– YouTube summarization

– multi-tab analysis

– search your history with natural language

Bringing together the best of AI and enterprise-grade security.https://t.co/Fj46w7KOPk pic.twitter.com/wQSH6lrFU7 — Mustafa Suleyman (@mustafasuleyman) November 18, 2025

Mais attendez, la communauté tech n’est pas du tout d’accord. Quand ils font la promo de la navigation sécurisée d’Edge, la réponse est toujours la même : « personne n’a demandé ça ». Ce rejet est tellement grand que Suleyman a dû réagir sur X.

Le pauvre, il est super incrédule face à cette vague de cyniques. Il a dit être « sidéré » que les gens ne bougent pas un sourcil face à une « IA ultra-sophistiquée » capable de générer des images et vidéos. Lui qui a « grandi en jouant à Snake sur un Nokia ». Ça montre bien qu’il y a un fossé énorme entre leur vision et la nôtre.

L’IA, on l’aime bien, mais laissez-nous tranquille

On peut trouver l’IA géniale sans vouloir qu’elle s’incruste partout et c’est ça que les dirigeants de Microsoft n’ont pas compris. Un utilisateur très pertinent, vx-underground, l’a bien résumé sur un message hyper liké.

Il explique que tout le monde adore l’IA, mais le vrai problème, c’est que Microsoft nous file « une solution à un ‘problème’ qui n’existe pas ». Nous ne voulons pas d’IA dans nos apps, dans la barre des tâches, ou dans notre navigateur, point barre.

Mustafa, I know you're a person on the other side of this computer (unless you live inside my computer, … do you?), so I am biting my tongue and not saying really mean things to you.



No one is 'unimpressed' by AI. Yes, it is profoundly impressive. The problem is you're… — vx-underground (@vxunderground) November 20, 2025

Mais pourquoi ce refus ? C’est simple et logique. L’IA est trop gourmande, elle amène des galères de sécurité et de confidentialité en plus, et ça rend tout inutilement compliqué. vx-underground accuse même les boss de vivre dans une « bulle d’IA déformée » et de vouloir juste « collecter ENCORE PLUS de données ». Je trouve cela un peu dur, mais c’est l’impression que ça donne.

Ainsi, Microsoft devrait rendre ces fonctions IA optionnelles au lieu de nous les imposer. En attendant qu’ils comprennent, notre seule option est de désactiver manuellement ce qu’on peut dans Windows 11.

