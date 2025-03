Microsoft Office va devenir gratuit ! Mais à une condition…

La suite Office est partiellement accessible gratuitement dans le cadre d’une expérimentation, à condition d’accepter toutes ses limitations. Découvrez ici les détails !

Le site Beebom a découvert récemment que Microsoft a discrètement lancé une version gratuite de sa suite Office. Contrairement à l’édition en ligne de Microsoft 365, cette version se distingue notamment par l’affichage de publicités. Un panneau fixe, impossible à masquer, apparaît sur la droite de l’écran, diffusant des images ou des vidéos sans son. Les utilisateurs peuvent accéder à Word, Excel et PowerPoint sans avoir besoin d’une licence complète ni d’un abonnement.

Une option pour utiliser Office gratuitement ?

Si vous êtes un utilisateur d’Office, vous savez certainement que les versions gratuites étaient uniquement accessibles via le Web.

Mais il faut croire que cela a changé ! Désormais, au lancement d’une application Office, un bouton « Continuer gratuitement » permet d’accéder aux outils de base sans licence ni abonnement.

Cette mise à jour permet ainsi à tous les utilisateurs d’utiliser Word, Excel, PowerPoint et d’autres applications sans payer.

Cependant, cette offre s’accompagne de certaines conditions. En effet, une bannière publicitaire permanente est située sur le côté droit de l’écran. Vous pouvez aussi voir des vidéos de 15 secondes diffusées toutes les quelques heures.

Une offre assez alléchante, mais pas sans contrainte !

Si l’offre semble généreuse au premier abord, elle s’accompagne néanmoins de plusieurs limitations qui encadrent son utilisation.

L’une des principales limitations concerne l’enregistrement des documents. Sachez qu’avec cette offre gratuite, vous ne pourrez pas sauvegarder vos documents localement sur un ordinateur.

Si vous tenez tellement à utiliser cette version d’Office, vous devez prévoir des solutions de stockage en ligne comme OneDrive, avec une capacité gratuite de 5 Go. Toutefois, il est toujours possible de les télécharger ultérieurement via le site de Microsoft.

https://twitter.com/P4mui/status/1894395319154065788

D’autres fonctionnalités sont également absentes de cette édition gratuite. Il est par exemple impossible d’ajouter un filigrane, d’analyser un fichier, de modifier les en-têtes et pieds de page.

Ces options apparaissent grisées dans l’interface. De plus, Outlook, le client mail de Microsoft, est totalement absent de cette version. C’est aussi le cas pour les fonctionnalités comme les tableaux croisés dynamiques dans Excel et les animations dans PowerPoint.

En outre, vous devez savoir que cette édition financée par la publicité n’est pour l’instant accessible qu’aux utilisateurs américains. Microsoft a confirmé qu’il s’agissait d’une expérimentation, sans toutefois prévoir de la déployer plus largement pour le moment.

Je pense que cette offre est très intéressante, mais elle confirme encore une fois que chez Microsoft, rien n’est réellement pas gratuit ! Et vous, quel est votre avis ?

