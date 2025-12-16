Monter son PC en 2026 : pourquoi c’est une très mauvaise idée

Longtemps symbole de liberté et d’optimisation, le montage de PC traverse une zone de turbulences rarement vue. Inflation galopante, composants devenus hors de prix et retournement inattendu du marché : en 2026, les règles du jeu ont changé pour les passionnés de hardware.

Assembler son propre PC a toujours été un rituel presque sacré pour les geeks. Un tournevis, un budget maîtrisé et la satisfaction d’obtenir une machine parfaitement adaptée à ses besoins… Sauf qu’en 2026, cette équation ne tient plus. La flambée spectaculaire des prix de la RAM, du stockage et d’autres composants a rendu le montage « maison » financièrement absurde dans de nombreux cas. Pendant ce temps, les PC pré-montés, longtemps boudés, profitent d’un alignement des planètes inattendu. Ainsi, le réflexe historique du DIY mérite aujourd’hui d’être sérieusement remis en question.

Monter son PC en 2026 : un plaisir devenu hors de prix

Le bricolage informatique a longtemps été un refuge pour les passionnés. Choisir chaque pièce de son PC, optimiser son budget, éviter les compromis… En 2026, cette logique vole en éclats. Le marché du hardware traverse l’une de ses pires crises inflationnistes depuis des années.

En septembre dernier, s’offrir 32 Go de DDR5 était presque banal, avec des prix sous la barre des 100 euros. Trois mois plus tard, c’est une autre histoire. Les relevés montrent une hausse moyenne de 252 % entre mi-septembre et mi-décembre 2025. Le kit Patriot Viper Venom 32 Go est par exemple passé de 86,89 € à 355 €. Corsair et Kingston suivent la même trajectoire.

Par ailleurs, la RAM n’est pas seule dans la tempête. Les SSD affichent, eux aussi, une hausse autour de 41,59 %. Le très populaire Samsung 990 PRO 2 To, vendu 145 € en septembre, frôle désormais les 200 €. Les disques durs mécaniques s’en sortent un peu mieux avec +33 %.

Mais soyons honnêtes, en 2026, rares sont ceux qui envisagent encore un PC moderne basé sur un HDD. Ajoutez à cela des cartes graphiques toujours chères, et le panier moyen explose.

Le paradoxe inattendu des machines pré-montés

C’est là qu’apparaît une anomalie que beaucoup de puristes refusent de voir. Habituellement, les PC pré-montés sont à éviter. On paie la marque, le montage, et parfois des composants secondaires discutables. Sauf qu’en ce moment, la logique s’est inversée.

Les grands intégrateurs comme Cybertek, TopAchat, MemoryPC, FlowUP, PCComponentes ou LDLC travaillent avec des stocks achetés il y a plusieurs mois, à une époque où la RAM et les SSD coûtaient bien moins cher. Par conséquent, tant que ces stocks ne sont pas épuisés, leurs configurations complètes reposent sur les anciens tarifs.

Concrètement, une machine équipée de 32 Go de DDR5 n’a subi qu’une hausse globale de 5 à 10 %. C’est là où l’achat des mêmes composants séparément peut coûter deux à trois fois plus cher. Aujourd’hui, c’est mathématique : un PC tout fait revient moins cher que la somme de ses pièces.

Attention toutefois à vérifier certains éléments, comme l’alimentation, qui peut limiter une future évolution avec une carte graphique dédiée. Mais cette fenêtre de tir ne durera pas. Dès que les revendeurs devront se réapprovisionner aux prix actuels, les configurations complètes suivront la même inflation.

Alors, je vous conseille de ranger votre tournevis. Si vous avez besoin d’un PC maintenant, le « clé en main » n’a jamais été aussi séduisant. Quant aux irréductibles du montage, il vaut mieux attendre que le marché se calme. Payer 450 € un kit de RAM qui en valait 125 il y a trois mois, c’est surtout valider une spéculation devenue délirante.

