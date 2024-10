Motion capture et IA : Runway réinvente l’art de capturer les émotions avec Act One

Dans un monde où l’IA transforme nos façons de créer et d’imaginer, Runway gravit un nouvel échelon. Avec Act-One, sa dernière innovation, la startup révolutionne donc l’animation. Cet outil d’IA permet de capturer et de transférer des expressions faciales avec une précision jamais vue. Simplicité, réalisme et accessibilité sont au rendez-vous, ouvrant la voie à une créativité sans limites.

L’animation de personnages, et en particulier la capture de mouvements faciaux, a toujours été un défi pour les créateurs. Qu’il s’agisse du cinéma, des jeux vidéo ou de la réalité virtuelle, représenter des émotions authentiques et nuancées à travers des personnages virtuels demandait des équipements coûteux et des processus plus complexes. Mais aujourd’hui, cette barrière s’effondre. Grâce à Act-One, Runway apporte une solution à la capture d’expressions faciales. Fini les combinaisons de capteurs et les heures passées en post-production. Désormais, avec une simple vidéo prise depuis un smartphone, il est possible de transmettre des émotions réalistes et profondes à des personnages générés par l’IA.

Des visages IA super réalistes avec Act-One de Runway

Je dois vous dire, le monde des vidéos IA a fait un bond incroyable depuis l’époque où on a tout juste découvert les premiers modèles fin 2022. Franchement, le niveau de réalisme, de précision et même la façon dont les vidéos collent à ce que l’utilisateur demande ont évolué à une vitesse folle. Mais il y avait un hic ! Les expressions faciales. C’était comme regarder un vieux jeu vidéo avec des visages tout plats. Mais, c’était avant.

Le mardi 22 octobre, Runway, une startup soutenue par Google et compagnie, dévoile une mise à jour du nom d’Act-One. Vous pouvez maintenant enregistrer une vidéo de vous (ou de n’importe qui d’autre) sur votre smartphone. Ensuite, avec une précision presque incroyable, l’IA calque vos expressions faciales sur un personnage généré.

Mais attention, l’accès à cette fonctionnalité est limité à ceux qui ont assez de crédits sur Runway pour créer de nouvelles vidéos. La plateforme utilise Gen-3 Alpha, leur modèle le plus récent, pour générer des séquences à partir de texte, d’images ou d’autres vidéos. Le processus est tellement fluide que même les professionnels du cinéma commencent à l’utiliser. En fait, Runway a même signé avec Lionsgate (ceux derrière John Wick et Hunger Games) pour générer des vidéos IA basées sur leur immense catalogue de films.

Un processus d’animation simplifié et une qualité cinéma à petit prix

Avant, l’animation faciale, c’était un cauchemar. Il fallait du matériel de capture de mouvement super cher, des heures de travail manuel et plein d’autres galères. Par exemple, avez-vous déjà vu des making-ofs de films comme Avatar ou La Planète des Singes ? Si oui, vous voyez de quoi je parle. Les acteurs sont recouverts de capteurs en mode « boules de ping-pong ».

Avec Act-One, vous n’avez plus besoin de tout ce bazar. Juste une simple vidéo et c’est parti pour des animations faciales très réalistes. Qui plus est, l’outil reproduit même les micro-expressions et le contact visuel. Voulez-vous une tête d’elfe ou un robot qui sourit comme un humain ? L’IA fonctionne aussi avec différents styles et designs de personnages.

🚀 Runway just dropped a huge masterclass with Act One!

This is definitely the kind of feature that will shake up the competition. 🔥 #Runway pic.twitter.com/qAYvA621TA — Pierrick Chevallier | IA (@CharaspowerAI) October 22, 2024

Par ailleurs, Act-One permet d’obtenir une qualité cinématographique depuis n’importe quel angle de caméra. Peu importe que vous soyez proche ou loin de l’objectif, l’IA s’adapte. Avouons-le, ce genre de flexibilité, c’était impensable sans des équipements de studio de pro. Mais maintenant, vous pouvez le faire avec votre smartphone.

Un boost pour les créateurs et les jeux vidéo

Ainsi, ce nouvel outil va certainement plaire aux animateurs, aux développeurs de jeux vidéo, et aux cinéastes. Runway a réussi à capturer toute la profondeur d’une performance d’acteur tout en restant super flexible. Un seul acteur peut alors jouer plusieurs personnages en utilisant des designs différents, et l’IA fait le reste. C’est comme une bénédiction pour les films indépendants et les petits créateurs qui n’ont pas les moyens des grands studios.

Act-One is a game changer for creatives aiming to bring emotions and motion capture into their work.



Act-One achieves fantastic quality across music vocal performances. The opportunity for artists using this in their music videos, social assets, and stage visuals is inspiring. pic.twitter.com/tQjsPWrvM5 — Nicolas Neubert (@iamneubert) October 22, 2024

Évidemment, n’oublions pas les questions d’éthique à gérer avec ce genre d’outils. Runway a pensé à tout. Act-One est donc équipé de protections pour éviter les abus, comme l’usurpation d’identité de personnalités publiques. D’ailleurs, la plateforme s’assure que l’outil est utilisé de manière responsable.

Et vous, qu’en pensez-vous ? Quels autres usages innovants imaginez-vous pour Act-One dans le cinéma ou les jeux vidéo ? Parlez de vos idées en commentaire !

