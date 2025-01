Neo QLED 8K QN990F : Une révolution signée Samsung au CES 2025

Samsung arrive au CES 2025 avec Vision AI, une technologie qui redéfinit l’expérience utilisateur grâce à des écrans intelligents et adaptatifs. En combinant divertissement, personnalisation et fonctionnalités connectées, Samsung transforme les téléviseurs en compagnons interactifs. De nouvelles gammes telles que le Neo QLED 8K QN990F et The Frame Pro enrichissent le quotidien des utilisateurs, alliant performance et design. Cette démarche reflète l’engagement de Samsung à créer un monde plus connecté et artistique.

Samsung Vision AI : l’écran devient un compagnon de vie

Aujourd’hui, il y a le lancement de Samsung Vision AI au CES 2025. Samsung ne voit plus les téléviseurs comme de simples outils passifs. Cette technologie d’intelligence artificielle intègre des fonctions comme la traduction instantanée ou la recherche d’informations sans interrompre le visionnage. SW Yong, président de la division Visual Display de Samsung, a déclaré : « Samsung ne considère pas les téléviseurs comme des appareils unidirectionnels et passifs, mais comme de véritables partenaires interactifs et intelligents qui s’adaptent à vos besoins. »

Vision AI fait plus que personnaliser votre expérience. Il s’intègre à l’écosystème SmartThings et surveille même les animaux ou les enfants avec Pet and Family Care. Ces fonctionnalités montrent une véritable ambition de simplifier la vie quotidienne.

Neo QLED 8K QN990F : un téléviseur qui sublime l’intelligence artificielle

Parmi les annonces marquantes, le Neo QLED 8K QN990F a retenu mon attention. Avec son processeur NQ8 AI Gen3, ce téléviseur repousse les limites de l’affichage. Il optimise la qualité d’image grâce à des fonctions comme l’Auto HDR Remastering Pro et le 8K AI Upscaling Pro. Adaptive Sound Pro ajuste chaque détail sonore pour une immersion totale. Ce téléviseur haut de gamme associe performances et esthétique. Sa finesse et son design minimaliste s’intègrent parfaitement à n’importe quel espace. C’est l’un des produits qui incarne la volonté de Samsung d’apporter l’innovation au quotidien.

L’art au cœur des nouvelles technologies

Samsung ne se contente pas de repenser la télévision, il démocratise aussi l’art. Grâce à l’Art Store, désormais accessible sur les séries Neo QLED et QLED, plus de 3 000 œuvres sont disponibles. Des collaborations avec des institutions comme le MoMA enrichissent cette bibliothèque numérique. The Frame Pro, avec sa qualité d’image optimisée, fait entrer l’art dans votre salon.

Lors d’une collaboration avec Art Basel, Hayley Romer, Chief Growth Officer, a déclaré : « Grâce à The Frame et à l’Art Store, les amateurs d’art peuvent faire entrer des œuvres mondialement connues dans leur intérieur, transformant la façon dont ils abordent et apprécient l’art. » Avec toutes ces annonces, Samsung montre que les écrans de demain ne se contenteront pas d’afficher des images. Ils deviendront des outils polyvalents, connectés et inspirants. Le CES 2025 illustre bien cette ambition : transformer notre rapport à la technologie et à l’art.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.