Netflix rachète Warner Bros : le jour où le streaming a tué le cinéma

Dans un récent article, je vous ai parlé d’un possible rachat de Warner Bros par Netflix. Aujourd’hui, ce n’est plus une éventualité car l’entreprise vient de l’acquérir pour de bon avec un chèque de 82,7 milliards de dollars.

L’annonce a déclenché une tempête immédiate à Hollywood. En vingt-quatre heures, les réactions ont pris une ampleur impressionnante, entre inquiétude politique et colère des professionnels.

Netflix, la rose élue de Warner Bros

Le rachat de Warner Bros a opposé Netflix, Paramount et Comcast. Paramount cherchait à absorber l’ensemble du groupe, tandis que Netflix visait uniquement les studios et la partie streaming. La scission des chaînes TV par Warner a complété la configuration de l’opération.

Paramount semblait mieux placé au départ grâce à ses relations politiques. Le groupe dirigé par David Ellison s’attendait à obtenir les autorisations sans difficulté. Mais rien ne s’est passé comme prévu puisque Netflix a pris une avance nette dans les derniers jours.

Avant même l’annonce officielle, les avocats de Paramount ont envoyé une lettre rageuse. Ils s’y plaignent d’un processus faussé et inéquitable. Bref, l’affaire part maintenant vers un examen réglementaire approfondi. L’administration Trump n’est pas la seule à devoir se prononcer. Warren réclame un processus transparent et sans influence politique.

Une opération qui fait trembler toute la côte Ouest américaine

Le premier cri de révolte vient de la WGA. Le syndicat décrit la fusion comme une menace directe pour les conditions de travail et pour la diversité créative. La déclaration pointe un risque réel de recul pour toute la chaîne de production.

La WGA affirme que cette acquisition va réduire les emplois et comprimer les salaires. Le syndicat évoque aussi des inquiétudes fortes pour les spectateurs. Selon lui, l’offre globale pourrait perdre en richesse et en variété.

D’autres syndicats hollywoodiens affichent un ton moins explosif, sans minimiser l’onde de choc. SAG-AFTRA parle de questions sérieuses autour du futur de l’industrie. Les acteurs attendent donc des explications complètes sur l’impact réel de cette fusion.

La fusion ne fait pas peur qu’aux scénaristes et aux comédiens. Des élus s’invitent déjà dans le débat. Elizabeth Warren décrit l’accord comme un problème majeur pour la concurrence et la liberté des consommateurs.

Sinon, est-ce que Netflix veut enterrer les salles ?

Une question revient sans pause depuis l’annonce. Le groupe compte-t-il réduire la place du cinéma en salles pour renforcer son empire du streaming ? L’interrogation prend du poids après une année record pour Warner au box-office.

Netflix rappelle qu’il a sorti trente films en salles cette année. Les sorties restent cependant très courtes et limitées à un nombre réduit d’écrans. Les grandes chaînes refusent par ailleurs les films dont la durée d’exclusivité est trop brève.

Cela dit, pas de panique. Ted Sarandos affirme que la stratégie globale ne change pas. Les films prévus pour les salles chez Warner y resteront. Il évoque ensuite une évolution possible des délais avant la disponibilité en streaming.

Les dirigeants parlent aussi du futur de HBO. Netflix veut garder la marque intacte et continuer la production pour d’autres plateformes. Greg Peters annonce que l’intégration dans l’application Netflix demandera encore du temps.

