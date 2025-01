Nintendo Switch 2 : découvrez si vous faites partie des élus pour cette expérience exclusive

La console Nintendo Switch 2 sera dévoilée en secret avant son lancement officiel ! Voici comment certains joueurs vont pouvoir y jouer avant tout le monde. Mais attention, les places sont limitées et seuls les plus rapides auront une chance d’y participer !

Après des mois d’attente et de spéculations, Nintendo lève enfin le voile sur sa nouvelle console avec une série d’événements dédiés. Les heureux élus recevront une confirmation par e-mail avec la ville et les dates de leur session d’essai. Cet événement représente une occasion rare de tester la console avant tout le monde.

Des événements dans les grandes capitales du gaming

L’événement débutera à New York le 4 avril et fera escale dans plusieurs métropoles en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Océanie. Parmi les villes sélectionnées : Paris, Londres, Milan, Berlin, Madrid et Amsterdam en Europe, Tokyo, Séoul, Hong Kong et Taipei en Asie, ainsi que Melbourne en Océanie. Les sessions se dérouleront sur plusieurs jours afin qu’un large public puisse y participer.

https://twitter.com/FinnSuzune/status/1883995763480641788

Une seconde chance pour les joueurs non sélectionnés !

Nintendo a pensé à ceux qui n’ont pas reçu d’invitation. Les listes d’attente ouvriront dès le 29 janvier et fonctionneront selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». De plus, en cas d’annulation, des places pourraient se libérer et offrir une nouvelle opportunité aux fans impatients.

En organisant cette tournée mondiale, Nintendo mise sur une communication immersive pour faire monter l’excitation autour de sa console, la Switch 2. Cet événement exclusif permettra aux participants de partager leurs impressions et potentiellement d’alimenter la hype autour de la console. Avec cette stratégie, Nintendo s’assure un lancement sous les projecteurs.

Le calendrier des premières sessions dévoilé

Amérique du Nord : New York (4-6 avril), Los Angeles (11-13 avril), Dallas (25-27 avril)

: New York (4-6 avril), Los Angeles (11-13 avril), Dallas (25-27 avril) Europe : Paris (4-6 avril), Londres (11-13 avril), Milan (25-27 avril), Berlin (25-27 avril), Madrid (9-11 mai), Amsterdam (9-11 mai)

: Paris (4-6 avril), Londres (11-13 avril), Milan (25-27 avril), Berlin (25-27 avril), Madrid (9-11 mai), Amsterdam (9-11 mai) Océanie : Melbourne (10-11 mai)

: Melbourne (10-11 mai) Asie : Tokyo (26-27 avril), Séoul (31 mai-1er juin), Hong Kong et Taipei (dates à confirmer)

Avec cette première prise en main mondiale, Nintendo s’apprête à marquer un tournant dans son histoire. Reste à savoir si la Switch 2 tiendra toutes ses promesses… et surtout, si elle réussira à nous surprendre comme l’a fait la première ! Une chose est sûre, j’ai hâte de poser les mains dessus et de voir ce qu’elle a vraiment dans le ventre.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.