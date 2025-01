Nintendo Switch 2 : ces 5 améliorations qui vont tout changer

La Nintendo Switch 2 est enfin là ! Pour faire le plaisir des utilisateurs, Nintendo prévoit plusieurs améliorations dans cette version mise à jour de l’original. Découvrez-les ici !

Après la sortie officielle de la Nintendo Switch 2, la société a sorti une bande-annonce proposant un premier aperçu du futur gadget de jeux vidéo. Effectivement, la bande-annonce ne donne pas de détails sur l’appareil, mais à première vue, les éléments redessinés sont flatteurs. Voici les plus grandes améliorations à prévoir sur cette Switch.

Nintendo Switch 2 ? Un appareil plus grand que l’original ?

Je trouve que la plus grande amélioration pour cette nouvelle version de la Switch Nintendo est sa taille beaucoup plus importante que l’originale. Effectivement, je ne peux pas donner de détails pour le moment, mais la bande-annonce montre une console plus grande d’un demi-pouce.

Par ailleurs, l’écran possède des bordures plus petites, mais elles sont toujours larges. Je pense que l’écran pourrait mesurer 7,5 pouces.

Un port USB-C supplémentaire

Cette nouvelle Switch conserve le port USB-C inférieur réservé pour la connexion à la station d’accueil. Néanmoins, elle a ajouté un autre port en haut. Je trouve que cette mise à jour de port USB rendra plus pratique le jeu sur système tout en le chargeant.

De plus, ce nouveau gadget semble disposer de haut-parleurs plus grands que son prédécesseur. En outre, il a été remarqué que rien n’a été changé sur le bouton d’alimentation, la bascule du volume, la prise casque ou encore l’emplacement pour carte de jeu.

Un Switch avec une béquille plus grande

Une autre importante mise à jouer est que la Switch 2 possède une béquille plus grande se déployant sur tout son dos. Je trouve que ce changement est le bienvenu par rapport aux dernières béquilles simples de la version originale.

Notons que cette nouvelle béquille est réglable. De cette manière, vous pouvez régler le système en fonction de l’angle de vue préféré au moment de le placer sur un bureau.

Un changement sur le Dock

Les bords de la station d’accueil du Switch 2 sont désormais arrondis et disposent d’un logo de Nintendo Switch 2 situé sur sa face avant.

Je pense qu’il n’y a pas beaucoup de choses à dire sur la station d’accueil à partir de la vidéo. Toutefois, je peux affirmer que vous pourriez toujours lire sur un téléviseur ou sur un moniteur grâce à la connexion de l’ordinateur de poche à la station d’accueil.

De nouveaux contrôleurs Joy-Con

Les Joy-Cons sont assez plus grands que la version précédente. Ils sont désormais noirs, mais disposent des touches de couleur placées sur les côtés et autour de leurs joysticks analogiques.

Notons qu’il est possible d’utiliser les Joy-Cons comme deux contrôleurs distincts. Par ailleurs, les parties supérieures respectives de ces contrôleurs sont équipées de boutons SL et SR plus étendus. Ainsi, les Joy-Cons sont cloués sur les côtés au lieu d’être glissés dans la console.

Je pense que cela permet de faciliter la fixation et le détachement des manettes du système. D’autant plus que les manettes se fixent aussi sur la partie du périphérique de confort Joy-Con.

Comment trouvez-vous ces améliorations ? Dites-nous dans les commentaires !

